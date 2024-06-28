Появилась карта пораженных ВСУ российских самолетов за полгода — фото

Стратком ВСУ впервые опубликовал карту пораженных российских самолетов. За первые шесть месяцев 2024 года поражено более 30 российских военных самолетов.
Главные тезисы
- Среди пораженных самолетов имеются девять Су-25, один Су-57, два МиГ-31 и другие модели.
- Поражения указаны условно, так как некоторые самолеты смогли вернуться на базу для ремонта или модели не были однозначно установлены.
- Украинские вооруженные силы продолжают успешно бороться с российской боевой авиацией, используя западное вооружение.
- Национальная гвардия Украины продемонстрировала высокую оперативность, уничтожив вражеский штурмовик Су-25 при помощи ПЗРК.
Сколько ВСУ поразили российские самолеты за 6 месяцев
Как отмечается, среди более чем 30 пораженных российских самолетов:
девять Су-25;
один Су-57;
два МиГ-31;
около 13 Су-34;
один Су-35;
один Су-35С;
два самолета А-50;
один Ил-22М11;
один Ту-22М3.
Указывается, что количество самолетов, их модели и модификации, а также места поражения указаны условно. Некоторые из самолетов получили поражение, но могли вернуться на аэродромы на длительный ремонт.
Кроме того, в некоторых случаях модели уничтоженных самолетов невозможно было достоверно установить.
Там также поблагодарили союзников Украины за предоставленное оборудование и боеприпасы.
Нацгвардия уничтожила Су-25 россиян в Донецкой области
28 июня бойцы Национальной гвардии уничтожили в Донецкой области вражеский штурмовик Су-25, совершавший боевой вылет.
Сводный расчет переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) "Игла" 31-й бригады Национальной гвардии Украины действовал оперативно и профессионально.
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