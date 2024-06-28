Появилась карта пораженных ВСУ российских самолетов за полгода — фото

Стратком ВСУ впервые опубликовал карту пораженных российских самолетов. За первые шесть месяцев 2024 года поражено более 30 российских военных самолетов.

Сколько ВСУ поразили российские самолеты за 6 месяцев

Как отмечается, среди более чем 30 пораженных российских самолетов:

девять Су-25;

один Су-57;

два МиГ-31;

около 13 Су-34;

один Су-35;

один Су-35С;

два самолета А-50;

один Ил-22М11;

один Ту-22М3.

Фото — t.me/AFUStratCom

Указывается, что количество самолетов, их модели и модификации, а также места поражения указаны условно. Некоторые из самолетов получили поражение, но могли вернуться на аэродромы на длительный ремонт.

Кроме того, в некоторых случаях модели уничтоженных самолетов невозможно было достоверно установить.

Вооруженные Силы Украины продолжают эффективно уничтожать российскую боевую авиацию, в том числе с использованием западного вооружения, — отметили в Страткоме ВСУ. Поделиться

Там также поблагодарили союзников Украины за предоставленное оборудование и боеприпасы.

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