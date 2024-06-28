Появилась карта пораженных ВСУ российских самолетов за полгода — фото
Категория
Украина
Дата публикации

Появилась карта пораженных ВСУ российских самолетов за полгода — фото

СтратКом ВСУ
Появилась карта пораженных ВСУ российских самолетов за полгода — фото
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Стратком ВСУ впервые опубликовал карту пораженных российских самолетов. За первые шесть месяцев 2024 года поражено более 30 российских военных самолетов.

Главные тезисы

 

  • Среди пораженных самолетов имеются девять Су-25, один Су-57, два МиГ-31 и другие модели.
  • Поражения указаны условно, так как некоторые самолеты смогли вернуться на базу для ремонта или модели не были однозначно установлены.
  • Украинские вооруженные силы продолжают успешно бороться с российской боевой авиацией, используя западное вооружение.
  • Национальная гвардия Украины продемонстрировала высокую оперативность, уничтожив вражеский штурмовик Су-25 при помощи ПЗРК.

Сколько ВСУ поразили российские самолеты за 6 месяцев

Как отмечается, среди более чем 30 пораженных российских самолетов:

  • девять Су-25;

  • один Су-57;

  • два МиГ-31;

  • около 13 Су-34;

  • один Су-35;

  • один Су-35С;

  • два самолета А-50;

  • один Ил-22М11;

  • один Ту-22М3.

Фото — t.me/AFUStratCom

Указывается, что количество самолетов, их модели и модификации, а также места поражения указаны условно. Некоторые из самолетов получили поражение, но могли вернуться на аэродромы на длительный ремонт.

Кроме того, в некоторых случаях модели уничтоженных самолетов невозможно было достоверно установить.

Вооруженные Силы Украины продолжают эффективно уничтожать российскую боевую авиацию, в том числе с использованием западного вооружения, — отметили в Страткоме ВСУ.

Там также поблагодарили союзников Украины за предоставленное оборудование и боеприпасы.

Нацгвардия уничтожила Су-25 россиян в Донецкой области

28 июня бойцы Национальной гвардии уничтожили в Донецкой области вражеский штурмовик Су-25, совершавший боевой вылет.

Сводный расчет переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) "Игла" 31-й бригады Национальной гвардии Украины действовал оперативно и профессионально.

Точным выстрелом штурмовик Су-25 был сбит, — констатируют военные.

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