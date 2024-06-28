Зʼявилася мапа уражених ЗСУ російських літаків за пів року — фото

СтратКом ЗСУ вперше опублікував мапу уражених російських літаків. За перші шість місяців 2024 року уражені понад 30 російських військових літаків.

Скільки ЗСУ уразили російських літаків за 6 місяців

Як зазначається, серед понад 30 уражених російських літаків:

дев'ять Су-25;

один Су-57;

два МіГ-31;

близько 13 Су-34;

один Су-35;

один Су-35С;

два літаки А-50;

один Іл-22М11;

один Ту-22М3.

Фото — t.me/AFUStratCom

Зазначається, що кількість літаків, їх моделі та модифікації, а також місця ураження вказані умовно. Деякі з літаків отримали ураження, але могли повернутись на аеродроми на тривалий ремонт.

Крім того, в деяких випадках моделі знищених літаків було неможливо вірогідно встановити.

Збройні Сили України продовжують ефективно знищувати російську бойову авіацію, в тому числі з використанням західного озброєння, — зазначили у СтратКомі ЗСУ. Поширити

Там також подякували союзникам України за надане обладнання та боєприпаси.

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