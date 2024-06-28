Зʼявилася мапа уражених ЗСУ російських літаків за пів року — фото

СтратКом ЗСУ вперше опублікував мапу уражених російських літаків. За перші шість місяців 2024 року уражені понад 30 російських військових літаків.
Головні тези:
- У Збройних Силах України за пів року уражили понад 30 російських військових літаків, зокрема Су-25, Су-57, МіГ-31 та інші.
- Деякі літаки можуть бути відновлені після уражень і повернуті на аеродроми для ремонту.
- Збройні Сили України знищують російську бойову авіацію, використовуючи західне озброєння та допомогу союзників.
Скільки ЗСУ уразили російських літаків за 6 місяців
Як зазначається, серед понад 30 уражених російських літаків:
дев'ять Су-25;
один Су-57;
два МіГ-31;
близько 13 Су-34;
один Су-35;
один Су-35С;
два літаки А-50;
один Іл-22М11;
один Ту-22М3.
Зазначається, що кількість літаків, їх моделі та модифікації, а також місця ураження вказані умовно. Деякі з літаків отримали ураження, але могли повернутись на аеродроми на тривалий ремонт.
Крім того, в деяких випадках моделі знищених літаків було неможливо вірогідно встановити.
Там також подякували союзникам України за надане обладнання та боєприпаси.
Нацгвардія знищила Су-25 росіян у Донецькій області
28 червня бійці Національної гвардії знищили на Донеччині ворожий штурмовик Су-25, що здійснював бойовий виліт.
Так, зведений розрахунок переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) "Ігла" 31-ї бригади Національної гвардії України діяв оперативно та професійно.
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