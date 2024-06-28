Зʼявилася мапа уражених ЗСУ російських літаків за пів року — фото
Категорія
Україна
Дата публікації

Зʼявилася мапа уражених ЗСУ російських літаків за пів року — фото

СтратКом ЗСУ
Зʼявилася мапа уражених ЗСУ російських літаків за пів року — фото

СтратКом ЗСУ вперше опублікував мапу уражених російських літаків. За перші шість місяців 2024 року уражені понад 30 російських військових літаків.

Головні тези:

  • У Збройних Силах України за пів року уражили понад 30 російських військових літаків, зокрема Су-25, Су-57, МіГ-31 та інші.
  • Деякі літаки можуть бути відновлені після уражень і повернуті на аеродроми для ремонту.
  • Збройні Сили України знищують російську бойову авіацію, використовуючи західне озброєння та допомогу союзників.

Скільки ЗСУ уразили російських літаків за 6 місяців

Як зазначається, серед понад 30 уражених російських літаків:

  • дев'ять Су-25;

  • один Су-57;

  • два МіГ-31;

  • близько 13 Су-34;

  • один Су-35;

  • один Су-35С;

  • два літаки А-50;

  • один Іл-22М11;

  • один Ту-22М3.

Фото — t.me/AFUStratCom

Зазначається, що кількість літаків, їх моделі та модифікації, а також місця ураження вказані умовно. Деякі з літаків отримали ураження, але могли повернутись на аеродроми на тривалий ремонт.

Крім того, в деяких випадках моделі знищених літаків було неможливо вірогідно встановити.

Збройні Сили України продовжують ефективно знищувати російську бойову авіацію, в тому числі з використанням західного озброєння, — зазначили у СтратКомі ЗСУ.

Там також подякували союзникам України за надане обладнання та боєприпаси.

Нацгвардія знищила Су-25 росіян у Донецькій області

28 червня бійці Національної гвардії знищили на Донеччині ворожий штурмовик Су-25, що здійснював бойовий виліт. 

Так, зведений розрахунок переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) "Ігла" 31-ї бригади Національної гвардії України діяв оперативно та професійно.

Влучним пострілом штурмовик Су-25 було збито, — констатують військові.

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