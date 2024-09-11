Под Севастополем исчез российский истребитель Су-30СМ. Что произошло

В ночь на 11 сентября неподалеку от Севастополя исчез российский истребитель Су-30СМ. Вероятно, военный самолет разбился.
Главные тезисы
- Истребитель Су-30СМ исчез в ночь на 11 сентября под Севастополем в результате вероятной аварии.
- Проводятся поисковые операции вертолетами после того, как самолет скрылся с радаров во время ракетных обстрелов Украины.
- Российский истребитель базировался на аэродроме в Крымске.
Под Севастополем исчез истребитель Су-30СМ РФ
Паблики пишут, что враждебный Су-30СМ вместе с Су-35, находясь над морем к северу от Севастополя, производили пуски ракет Х-31П по материковой Украине.
Российский Су-30СМ выпустил 4 ракеты из 6 доступных, после чего скрылся с экрана радаров. Истребитель базировался на аэродроме в Крымске (Краснодарский край РФ).
По данным источников издания "Крымский ветер", в поисковой операции участвовали вертолеты Ми-8 и Ка-27 с аэродрома ЧФ РФ в Каче.
В квадрате, показанном на карте, было обнаружено масляное пятно диаметром около 3 км, а также обломки самолета, в частности крыло. Поднять ничего не смогли.
Также стало известно время, когда российский истребитель Су-30СМ исчез — это 23.42 10 сентября.
Исчезновение вертолета в России. Что известно
Согласно данным росСМИ, 19 июля в российской Якутии продолжались активные поиски вертолета Robinson R44II, пропавшего после срабатывания аварийного маяка в Алданском районе.
Факт исчезновения авиасуда официально подтвердили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре РФ.
Кроме того, отмечается, что на борту находятся пилот и три сотрудника ФСБ.
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