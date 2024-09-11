Под Севастополем исчез российский истребитель Су-30СМ. Что произошло
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Под Севастополем исчез российский истребитель Су-30СМ. Что произошло

Су-30СМ
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Источник:  online.ua

В ночь на 11 сентября неподалеку от Севастополя исчез российский истребитель Су-30СМ. Вероятно, военный самолет разбился.

Главные тезисы

  • Истребитель Су-30СМ исчез в ночь на 11 сентября под Севастополем в результате вероятной аварии.
  • Проводятся поисковые операции вертолетами после того, как самолет скрылся с радаров во время ракетных обстрелов Украины.
  • Российский истребитель базировался на аэродроме в Крымске.

Под Севастополем исчез истребитель Су-30СМ РФ

Паблики пишут, что враждебный Су-30СМ вместе с Су-35, находясь над морем к северу от Севастополя, производили пуски ракет Х-31П по материковой Украине.

Российский Су-30СМ выпустил 4 ракеты из 6 доступных, после чего скрылся с экрана радаров. Истребитель базировался на аэродроме в Крымске (Краснодарский край РФ).

По данным источников издания "Крымский ветер", в поисковой операции участвовали вертолеты Ми-8 и Ка-27 с аэродрома ЧФ РФ в Каче.

Сейчас в летных частях возня по невозвращению борта на аэродром, проводятся поиски в море. Какая напасть произошла, сказать сложно. Возможно, F-16 приложился к агрессору. Или русский литун решил самоликвидироваться, протаранив Черное море.

В квадрате, показанном на карте, было обнаружено масляное пятно диаметром около 3 км, а также обломки самолета, в частности крыло. Поднять ничего не смогли.

Также стало известно время, когда российский истребитель Су-30СМ исчез — это 23.42 10 сентября.

Исчезновение вертолета в России. Что известно

Согласно данным росСМИ, 19 июля в российской Якутии продолжались активные поиски вертолета Robinson R44II, пропавшего после срабатывания аварийного маяка в Алданском районе.

Факт исчезновения авиасуда официально подтвердили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре РФ.

Кроме того, отмечается, что на борту находятся пилот и три сотрудника ФСБ.

В ночь на 19 июля в 80 километрах от населенного пункта Чагда сработал аварийный маяк "Экоспас" воздушного судна "Робинсон". Вертолет выполнял незарегистрированный рейс в Алданском районе. Не выходят на связь, — рассказал один из инсайдеров.

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