Украина сбивала российские самолеты А-50 с систем Patriot и советских С-200

Во время операций против российских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50 украинские военные использовали ракеты советского производства, а также современные комплексы Patriot.

Как ВСУ удалось сбить российские самолеты А-50

Решение о восстановлении системы С-200 было принято в мае 2022 года.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины рассказал, что удалось найти специалистов, ранее работавших с этими комплексами, и инженеров для их восстановления.

Первый запуск ракет произошел осенью 2023 года. Хотя цель — самолет А-50 — избежал удара, сменив траекторию, операция продемонстрировала эффективность системы.

Мы показали ВВС врага, что они не могут безнаказанно действовать. После первого запуска, когда мы выпустили две ракеты, противник увидел, как быстро мы эвакуировали установки и не смог нас обнаружить, — объяснил офицер ГУР. Поделиться

В 2024 году Воздушные силы ВСУ применили мобильные батареи Patriot. По словам подполковника ВВС Украины, операция была очень рискованна, поскольку Patriot пришлось приблизить к линии фронта. 14 января батарея ждала российский А-50, когда он пересекал Азовское море с самолетом Ил-22.

Россияне считали, что находятся вне зоны досягаемости, но через две минуты после запуска ракеты А-50 был сбит, а Ил-22 поврежден.

После этого российское командование отвело А-50 вдали от Азовского моря, но они остались в зоне действия С-200. 23 февраля украинские силы нанесли удар по второму А-50, который находился примерно в 170 км от фронта.

В другой операции украинские военные использовали С-300 в качестве приманки, чтобы заманить российские самолеты в зону поражения Patriot. В результате из шести самолетов два были сбиты С-300, а четыре — Patriot.

19 апреля системой С-200 был сбит бомбардировщик Ту-22МЗ, запускавший ракеты по Украине. Он рухнул в Ставропольском крае России. После этого российские военные сменили стратегию и начали запускать ракеты с большего расстояния. Поделиться

Украина сбила А-50

23 февраля 2024 года над Азовским морем был сбит российский ДРЛО А-50. Обломки воздушного судна рухнули в Краснодарском крае.

Вскоре бывший командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук подтвердил, что российский самолет "приземлили" украинцы.

Российские "военкоры" уверяли, что А-50 сбила российская противовоздушная оборона. Такую же версию они придерживались во время падения первого такого самолета 14 января.