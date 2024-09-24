Украина сбивала российские самолеты А-50 с систем Patriot и советских С-200

Во время операций против российских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50 украинские военные использовали ракеты советского производства, а также современные комплексы Patriot.
Главные тезисы
- Военные операции Украины против российских самолетов А-50 включали использование ракет советского производства и комплексов Patriot.
- Украинские военные проявили эффективность системы С-200, используя ее для успешного сбивания российских самолетов.
- Использование мобильных батарей Patriot на линии фронта позволило Украине успешно атаковать российские самолеты.
- В результате украинские силы сумели сбить несколько российских самолетов А-50, применяя тактику с С-200, С-300 и Patriot.
- Достижения Украины в сбивании российских ДРЛО А-50 свидетельствуют о высокой подготовке и эффективности украинских военных в противодействии воздушной угрозе.
Как ВСУ удалось сбить российские самолеты А-50
Решение о восстановлении системы С-200 было принято в мае 2022 года.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины рассказал, что удалось найти специалистов, ранее работавших с этими комплексами, и инженеров для их восстановления.
Первый запуск ракет произошел осенью 2023 года. Хотя цель — самолет А-50 — избежал удара, сменив траекторию, операция продемонстрировала эффективность системы.
В 2024 году Воздушные силы ВСУ применили мобильные батареи Patriot. По словам подполковника ВВС Украины, операция была очень рискованна, поскольку Patriot пришлось приблизить к линии фронта. 14 января батарея ждала российский А-50, когда он пересекал Азовское море с самолетом Ил-22.
Россияне считали, что находятся вне зоны досягаемости, но через две минуты после запуска ракеты А-50 был сбит, а Ил-22 поврежден.
После этого российское командование отвело А-50 вдали от Азовского моря, но они остались в зоне действия С-200. 23 февраля украинские силы нанесли удар по второму А-50, который находился примерно в 170 км от фронта.
В другой операции украинские военные использовали С-300 в качестве приманки, чтобы заманить российские самолеты в зону поражения Patriot. В результате из шести самолетов два были сбиты С-300, а четыре — Patriot.
Украина сбила А-50
23 февраля 2024 года над Азовским морем был сбит российский ДРЛО А-50. Обломки воздушного судна рухнули в Краснодарском крае.
Вскоре бывший командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук подтвердил, что российский самолет "приземлили" украинцы.
Российские "военкоры" уверяли, что А-50 сбила российская противовоздушная оборона. Такую же версию они придерживались во время падения первого такого самолета 14 января.
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