Нидерланды выделили Украине дополнительно 22 млн евро помощи — куда направят средства

Нидерланды выделяют 22 млн евро помощи Украине. Средства в частности будут направлены на укрепление системы ПВО.
Главные тезисы
- Нидерланды направили 22 млн евро помощи Украине для укрепления системы противовоздушной обороны, включая поставку пусковых установок ЗРК Patriot.
- Помощь Нидерландов, Дании и Чехии укрепляет военный потенциал Украины в борьбе с российской агрессией, включая поставку крупнокалиберных артиллерийских снарядов.
- Нидерланды также содействуют поставкам боеприпасов и привлекают европейскую оборонную промышленность к расширению масштабов помощи Украине.
- Глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп подчеркнул важность укрепления военного потенциала Украины и необходимость решительной реакции НАТО и членов Альянса на российскую военную машину.
Украина получила дополнительную помощь от Нидерландов
Об этом сообщил глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп.
At yesterday's NATO-Ukraine Council, I also stressed the importance of bolstering Ukraine's military capacities. The Netherlands is allocating an additional €22 million to projects aimed at Ukraine's air defense and cyber resilience via @NATO. 3/3— Caspar Veldkamp (@ministerBZ) December 4, 2024
Министр отметил, что помощь третьих стран российской военной машине требует более решительной и скоординированной реакции со стороны НАТО и членов Альянса.
Украина получила от Нидерландов три пусковые установки ЗРК Patriot
Об этом министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс 28 ноября сообщил в соцсетях.
Также Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф заявил 17 октября, что Нидерланды выделят 271 млн. евро на крупнокалиберные артиллерийские снаряды для Украины.
Этим, по словам Схоофа, Нидерланды помогут Украине с поставкой боеприпасов в 2025 году и привлекут европейскую оборонную промышленность к дальнейшему расширению масштабов.
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