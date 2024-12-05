Нидерланды выделили Украине дополнительно 22 млн евро помощи — куда направят средства

Нидерланды выделяют 22 млн евро помощи Украине. Средства в частности будут направлены на укрепление системы ПВО.

Украина получила дополнительную помощь от Нидерландов

Об этом сообщил глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп.

На заседании Совета НАТО-Украина я также отметил важность укрепления военного потенциала Украины. Нидерланды выделяют дополнительные 22 миллиона евро на проекты, направленные на укрепление противовоздушной обороны и киберустойчивости Украины, отметил глава МИД. Поделиться

At yesterday's NATO-Ukraine Council, I also stressed the importance of bolstering Ukraine's military capacities. The Netherlands is allocating an additional €22 million to projects aimed at Ukraine's air defense and cyber resilience via @NATO. 3/3 — Caspar Veldkamp (@ministerBZ) December 4, 2024

Министр отметил, что помощь третьих стран российской военной машине требует более решительной и скоординированной реакции со стороны НАТО и членов Альянса.

Прежде всего мы должны продолжать курс в поддержку Украины. Альтернативы просто нет, — констатировал Велдкамп. Поделиться

Украина получила от Нидерландов три пусковые установки ЗРК Patriot

Об этом министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс 28 ноября сообщил в соцсетях.

Поэтому мы передали три пусковые установки Patriot. Они спасают жизнь и защищают жизненно важную инфраструктуру. Остановить российскую агрессию было и остается в наших общих интересах, — сообщил Рубен Брекельманс. Поделиться

Также Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф заявил 17 октября, что Нидерланды выделят 271 млн. евро на крупнокалиберные артиллерийские снаряды для Украины.

Дания, Чехия и Нидерланды отданы совместной поддержке Украины в борьбе против российской агрессии Год назад мы начали инициативу по поставкам боеприпасов, а сегодня делаем следующий важный шаг. Поделиться

Этим, по словам Схоофа, Нидерланды помогут Украине с поставкой боеприпасов в 2025 году и привлекут европейскую оборонную промышленность к дальнейшему расширению масштабов.