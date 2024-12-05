Нидерланды выделили Украине дополнительно 22 млн евро помощи — куда направят средства
Категория
Украина
Дата публикации

Нидерланды выделили Украине дополнительно 22 млн евро помощи — куда направят средства

Нидерланды выделили Украине дополнительно 22 млн евро помощи — куда направят средства
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Источник:  online.ua

Нидерланды выделяют 22 млн евро помощи Украине. Средства в частности будут направлены на укрепление системы ПВО.

Главные тезисы

  • Нидерланды направили 22 млн евро помощи Украине для укрепления системы противовоздушной обороны, включая поставку пусковых установок ЗРК Patriot.
  • Помощь Нидерландов, Дании и Чехии укрепляет военный потенциал Украины в борьбе с российской агрессией, включая поставку крупнокалиберных артиллерийских снарядов.
  • Нидерланды также содействуют поставкам боеприпасов и привлекают европейскую оборонную промышленность к расширению масштабов помощи Украине.
  • Глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп подчеркнул важность укрепления военного потенциала Украины и необходимость решительной реакции НАТО и членов Альянса на российскую военную машину.

Украина получила дополнительную помощь от Нидерландов

Об этом сообщил глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп.

На заседании Совета НАТО-Украина я также отметил важность укрепления военного потенциала Украины. Нидерланды выделяют дополнительные 22 миллиона евро на проекты, направленные на укрепление противовоздушной обороны и киберустойчивости Украины, отметил глава МИД.

Министр отметил, что помощь третьих стран российской военной машине требует более решительной и скоординированной реакции со стороны НАТО и членов Альянса.

Прежде всего мы должны продолжать курс в поддержку Украины. Альтернативы просто нет, — констатировал Велдкамп.

Украина получила от Нидерландов три пусковые установки ЗРК Patriot

Об этом министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс 28 ноября сообщил в соцсетях.

Поэтому мы передали три пусковые установки Patriot. Они спасают жизнь и защищают жизненно важную инфраструктуру. Остановить российскую агрессию было и остается в наших общих интересах, — сообщил Рубен Брекельманс.

Также Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф заявил 17 октября, что Нидерланды выделят 271 млн. евро на крупнокалиберные артиллерийские снаряды для Украины.

Дания, Чехия и Нидерланды отданы совместной поддержке Украины в борьбе против российской агрессии Год назад мы начали инициативу по поставкам боеприпасов, а сегодня делаем следующий важный шаг.

Этим, по словам Схоофа, Нидерланды помогут Украине с поставкой боеприпасов в 2025 году и привлекут европейскую оборонную промышленность к дальнейшему расширению масштабов.

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