Нідерланди виділили Україні додатково 22 млн євро допомоги — куди спрямують кошти

Україна отримала додаткову допомогу від Нідерландів

Про це повідомив голова МЗС Нідерландів Каспар Велдкамп.

На засіданні Ради НАТО-Україна я також наголосив на важливості зміцнення військового потенціалу України. Нідерланди виділяють додаткові 22 мільйони євро на проєкти, спрямовані на зміцнення протиповітряної оборони та кіберстійкості України, — зазначив голова МЗС. Поширити

At yesterday's NATO-Ukraine Council, I also stressed the importance of bolstering Ukraine's military capacities. The Netherlands is allocating an additional €22 million to projects aimed at Ukraine's air defense and cyber resilience via @NATO. 3/3 — Caspar Veldkamp (@ministerBZ) December 4, 2024

Міністр зазначив, що допомога третіх країн російській військовій машині, вимагає більш рішучої й скоординованої реакції з боку НАТО і членів Альянсу.

Перш за все, ми повинні продовжувати курс на підтримку України. Альтернативи просто немає, — констатував Велдкамп. Поширити

Україна отримала від Нідерландів три пускові установки ЗРК Patriot

Про це міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс 28 листопада повідомив у соцмережах.

Саме тому ми передали три пускові установки Patriot. Вони рятують життя та захищають життєво важливу інфраструктуру. Зупинити російську агресію було і залишається в наших спільних інтересах, — повідомив Рубен Брекельманс. Поширити

Також Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф заявив 17 жовтня, що Нідерланди виділять 271 млн євро на великокаліберні артилерійські снаряди для України.

Данія, Чехія та Нідерланди віддані спільній підтримці України у боротьбі проти російської агресії. Рік тому ми розпочали ініціативу щодо постачання боєприпасів, а сьогодні робимо наступний важливий крок. Ми постачатимемо більше артилерійських боєприпасів великого калібру. Нідерланди виділять 271 млн євро на артилерійські снаряди. Поширити

Цим, за словами Схоофа, Нідерланди допоможуть Україні з постачанням боєприпасів у 2025 році та заохотять європейську оборонну промисловість до подальшого розширення масштабів.