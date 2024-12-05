Нідерланди виділили Україні додатково 22 млн євро допомоги — куди спрямують кошти
Категорія
Україна
Дата публікації

Нідерланди виділили Україні додатково 22 млн євро допомоги — куди спрямують кошти

Нідерланди виділили Україні додатково 22 млн євро допомоги — куди спрямують кошти
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Джерело:  online.ua

Нідерланди виділяють 22 млн євро допомоги Україні. Кошти зокрема спрямують на зміцнення системи ППО.

Головні тези:

  • Нідерланди виділили Україні 22 млн євро допомоги на зміцнення системи ППО та протиповітряної оборони.
  • Україна отримала від Нідерландів пускові установки ЗРК Patriot для захисту життєво важливої інфраструктури.
  • Нідерланди разом з Данією та Чехією підтримують Україну у боротьбі проти російської агресії, відділяючи значні кошти на артилерійські снаряди.
  • Заохочуючи європейську оборонну промисловість, Нідерланди сприяють постачанню боєприпасів великого калібру для України.

Україна отримала додаткову допомогу від Нідерландів

Про це повідомив голова МЗС Нідерландів Каспар Велдкамп.

На засіданні Ради НАТО-Україна я також наголосив на важливості зміцнення військового потенціалу України. Нідерланди виділяють додаткові 22 мільйони євро на проєкти, спрямовані на зміцнення протиповітряної оборони та кіберстійкості України, — зазначив голова МЗС.

Міністр зазначив, що допомога третіх країн російській військовій машині, вимагає більш рішучої й скоординованої реакції з боку НАТО і членів Альянсу.

Перш за все, ми повинні продовжувати курс на підтримку України. Альтернативи просто немає, — констатував Велдкамп.

Україна отримала від Нідерландів три пускові установки ЗРК Patriot

Про це міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс 28 листопада повідомив у соцмережах.

Саме тому ми передали три пускові установки Patriot. Вони рятують життя та захищають життєво важливу інфраструктуру. Зупинити російську агресію було і залишається в наших спільних інтересах, — повідомив Рубен Брекельманс.

Також Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф заявив 17 жовтня, що Нідерланди виділять 271 млн євро на великокаліберні артилерійські снаряди для України.

Данія, Чехія та Нідерланди віддані спільній підтримці України у боротьбі проти російської агресії. Рік тому ми розпочали ініціативу щодо постачання боєприпасів, а сьогодні робимо наступний важливий крок. Ми постачатимемо більше артилерійських боєприпасів великого калібру. Нідерланди виділять 271 млн євро на артилерійські снаряди.

Цим, за словами Схоофа, Нідерланди допоможуть Україні з постачанням боєприпасів у 2025 році та заохотять європейську оборонну промисловість до подальшого розширення масштабів.

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