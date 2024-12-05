Нідерланди виділили Україні додатково 22 млн євро допомоги — куди спрямують кошти

Нідерланди виділяють 22 млн євро допомоги Україні. Кошти зокрема спрямують на зміцнення системи ППО.
Головні тези:
- Нідерланди виділили Україні 22 млн євро допомоги на зміцнення системи ППО та протиповітряної оборони.
- Україна отримала від Нідерландів пускові установки ЗРК Patriot для захисту життєво важливої інфраструктури.
- Нідерланди разом з Данією та Чехією підтримують Україну у боротьбі проти російської агресії, відділяючи значні кошти на артилерійські снаряди.
- Заохочуючи європейську оборонну промисловість, Нідерланди сприяють постачанню боєприпасів великого калібру для України.
Україна отримала додаткову допомогу від Нідерландів
Про це повідомив голова МЗС Нідерландів Каспар Велдкамп.
At yesterday's NATO-Ukraine Council, I also stressed the importance of bolstering Ukraine's military capacities. The Netherlands is allocating an additional €22 million to projects aimed at Ukraine's air defense and cyber resilience via @NATO. 3/3— Caspar Veldkamp (@ministerBZ) December 4, 2024
Міністр зазначив, що допомога третіх країн російській військовій машині, вимагає більш рішучої й скоординованої реакції з боку НАТО і членів Альянсу.
Україна отримала від Нідерландів три пускові установки ЗРК Patriot
Про це міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс 28 листопада повідомив у соцмережах.
Також Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф заявив 17 жовтня, що Нідерланди виділять 271 млн євро на великокаліберні артилерійські снаряди для України.
Цим, за словами Схоофа, Нідерланди допоможуть Україні з постачанням боєприпасів у 2025 році та заохотять європейську оборонну промисловість до подальшого розширення масштабів.
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