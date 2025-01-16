Нидерланды предоставят Украине новые пакеты помощи — какие именно

Нидерланды предоставит Украине 7 млн евро в рамках Комплексного пакета помощи, координирующего НАТО, и 20 млн евро в поддержку энергетической инфраструктуры.
Главные тезисы
- Нидерланды выделяют новые суммы помощи Украине: 7 млн евро от НАТО и 20 млн евро на энергетическую инфраструктуру.
- Обязательства Нидерландов по военной поддержке Украины составляют 10,4 млрд евро, в общей сложности страна помогла на 70,1 млрд евро.
- Нидерланды стремятся восстановить украинскую энергосистему, пострадавшую в результате российской агрессии.
Украина получит новую помощь от Нидерландов
Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп на совместном с украинским коллегой Андреем Сибигой брифинге в Киеве.
Нидерланды сохраняют приверженность поддержке защиты Украины от российской агрессии. Как только я объявляю министру Сибизе, Нидерланды предоставят 7 млн евро в рамках Комплексного пакета помощи Украине (CAP), который координирует НАТО. С помощью пакета помощи НАТО оказывает нелетальную поддержку Украины, например топливо, медицинские средства, зимнее снаряжение и средства РЭБ.
Велдкамп отметил, что обязательства Нидерландов по военной поддержке Украины достигают 10,4 млрд евро, а общая помощь, включая невоенную, составляет 70,1 млрд евро.
Кроме того, глава нидерландской дипломатии также объявил о выделении дополнительных 20 млн. евро в поддержку энергетической инфраструктуры Украины в дополнение вклада в 45 млн. евро, который страна сделала в прошлом году.
Мы продолжаем сотрудничество с такими институтами, как ЕБРР, относительно энергетической безопасности и инфраструктуры для Украины. Это профинансирует необходимые Украине ремонтные работы, чтобы поддержать энергетическую систему Украины в рабочем состоянии.
Что известно о планах Нидерландов насчет помощи Украине
Посол Нидерландов в Украине подчеркнул, что в течение трех лет после начала развязанной Россией преступной войны против Украины его страна оказывает военную, гуманитарную и экономическую помощь.
Он отметил, что одним из приоритетных направлений помощи Украине для Нидерландов остается восстановление поврежденной в результате атак преступной армии РФ украинской энергосистемы.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-