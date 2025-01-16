Нидерланды предоставят Украине новые пакеты помощи — какие именно

Нидерланды предоставит Украине 7 млн евро в рамках Комплексного пакета помощи, координирующего НАТО, и 20 млн евро в поддержку энергетической инфраструктуры.

Украина получит новую помощь от Нидерландов

Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп на совместном с украинским коллегой Андреем Сибигой брифинге в Киеве.

Нидерланды сохраняют приверженность поддержке защиты Украины от российской агрессии. Как только я объявляю министру Сибизе, Нидерланды предоставят 7 млн евро в рамках Комплексного пакета помощи Украине (CAP), который координирует НАТО. С помощью пакета помощи НАТО оказывает нелетальную поддержку Украины, например топливо, медицинские средства, зимнее снаряжение и средства РЭБ.

Велдкамп отметил, что обязательства Нидерландов по военной поддержке Украины достигают 10,4 млрд евро, а общая помощь, включая невоенную, составляет 70,1 млрд евро.

Он заверил, что Украина может и дальше рассчитывать на длительную поддержку Нидерландов — политическую, военную, финансовую и моральную. Поделиться

Кроме того, глава нидерландской дипломатии также объявил о выделении дополнительных 20 млн. евро в поддержку энергетической инфраструктуры Украины в дополнение вклада в 45 млн. евро, который страна сделала в прошлом году.

Мы продолжаем сотрудничество с такими институтами, как ЕБРР, относительно энергетической безопасности и инфраструктуры для Украины. Это профинансирует необходимые Украине ремонтные работы, чтобы поддержать энергетическую систему Украины в рабочем состоянии.

Что известно о планах Нидерландов насчет помощи Украине

Посол Нидерландов в Украине подчеркнул, что в течение трех лет после начала развязанной Россией преступной войны против Украины его страна оказывает военную, гуманитарную и экономическую помощь.

Действительно, уже поступило 3,8 млрд евро, но в планах еще 6 млрд евро. Таким образом, Нидерланды выделили более 10 млрд евро военной помощи, из которых почти четыре уже поступили, — отметил Алле Дорхаут. Поделиться

Он отметил, что одним из приоритетных направлений помощи Украине для Нидерландов остается восстановление поврежденной в результате атак преступной армии РФ украинской энергосистемы.