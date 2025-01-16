Нидерланды предоставят Украине новые пакеты помощи — какие именно
Категория
Мир
Дата публикации

Нидерланды предоставят Украине новые пакеты помощи — какие именно

МИД Украины
Флаги
Read in English
Читати українською

Нидерланды предоставит Украине 7 млн евро в рамках Комплексного пакета помощи, координирующего НАТО, и 20 млн евро в поддержку энергетической инфраструктуры.

Главные тезисы

  • Нидерланды выделяют новые суммы помощи Украине: 7 млн евро от НАТО и 20 млн евро на энергетическую инфраструктуру.
  • Обязательства Нидерландов по военной поддержке Украины составляют 10,4 млрд евро, в общей сложности страна помогла на 70,1 млрд евро.
  • Нидерланды стремятся восстановить украинскую энергосистему, пострадавшую в результате российской агрессии.

Украина получит новую помощь от Нидерландов

Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп на совместном с украинским коллегой Андреем Сибигой брифинге в Киеве.

Нидерланды сохраняют приверженность поддержке защиты Украины от российской агрессии. Как только я объявляю министру Сибизе, Нидерланды предоставят 7 млн евро в рамках Комплексного пакета помощи Украине (CAP), который координирует НАТО. С помощью пакета помощи НАТО оказывает нелетальную поддержку Украины, например топливо, медицинские средства, зимнее снаряжение и средства РЭБ.

Велдкамп отметил, что обязательства Нидерландов по военной поддержке Украины достигают 10,4 млрд евро, а общая помощь, включая невоенную, составляет 70,1 млрд евро.

Он заверил, что Украина может и дальше рассчитывать на длительную поддержку Нидерландов — политическую, военную, финансовую и моральную.

Кроме того, глава нидерландской дипломатии также объявил о выделении дополнительных 20 млн. евро в поддержку энергетической инфраструктуры Украины в дополнение вклада в 45 млн. евро, который страна сделала в прошлом году.

Мы продолжаем сотрудничество с такими институтами, как ЕБРР, относительно энергетической безопасности и инфраструктуры для Украины. Это профинансирует необходимые Украине ремонтные работы, чтобы поддержать энергетическую систему Украины в рабочем состоянии.

Что известно о планах Нидерландов насчет помощи Украине

Посол Нидерландов в Украине подчеркнул, что в течение трех лет после начала развязанной Россией преступной войны против Украины его страна оказывает военную, гуманитарную и экономическую помощь.

Действительно, уже поступило 3,8 млрд евро, но в планах еще 6 млрд евро. Таким образом, Нидерланды выделили более 10 млрд евро военной помощи, из которых почти четыре уже поступили, — отметил Алле Дорхаут.

Он отметил, что одним из приоритетных направлений помощи Украине для Нидерландов остается восстановление поврежденной в результате атак преступной армии РФ украинской энергосистемы.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Нидерланды передали Украине три пусковые установки ЗРК Patriot
Нидерланды передали Украине три пусковые установки ЗРК Patriot
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Нидерланды выделили Украине дополнительно 22 млн евро помощи — куда направят средства
Нидерланды выделили Украине дополнительно 22 млн евро помощи — куда направят средства
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Нидерланды обещают выделить еще 6 млрд евро на помощь Украине
Флаг Нидерландов

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?