Виробництво дронів для України — Нідерланди інвестують 700 млн євро

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф заявив, що його країна інвестує 700 млн євро у виробництво дронів для України.
Головні тези:
- Нідерланди інвестують 700 млн євро у виробництво дронів для України з підтримкою президента Володимира Зеленського.
- Ці інвестиції спрямовані на розробку безпілотників різного типу для української оборонної промисловості.
- У разі успішної розробки безпілотників планується розширення виробництва та додаткове виділення коштів на цю програму.
Нідерланди інвестують 700 млн євро у виробництво дронів для України
Про це Схооф згадав, розповідаючи про телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.
Схооф розповів, що запевнив президента України у тому, що "політична, військова, фінансова та моральна" підтримка з боку Нідерландів продовжиться.
📞: Good to have the chance to talk just now with President @ZelenskyyUa about developments in Ukraine following Sunday’s meeting in London. Among other things we discussed a Dutch investment package worth €700 million for drones, aimed partly at Ukraine’s defence industry. The… pic.twitter.com/AdgzYbGrNP— Dick Schoof (@MinPres) March 5, 2025
Восени 2024 року Нідерланди вже анонсували виділення 400 млн євро для початку розробки і виробництва безпілотників різного типу для України. Половину планували виготовляти у Нідерландах, решту — в Україні та інших країнах.
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс у жовтневому анонсі згадував, що якщо розроблені безпілотники виявляться успішними, буде виділено додаткові кошти для розширення виробництва.
Зеленський зі свого боку зазначив, що вони зі Схоофом обговорювали координацію з партнерами і подальші плани після саміту у Лондоні.
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