Виробництво дронів для України — Нідерланди інвестують 700 млн євро
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Виробництво дронів для України — Нідерланди інвестують 700 млн євро

дрони
Джерело:  Європейська правда

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф заявив, що його країна інвестує 700 млн євро у виробництво дронів для України.

Головні тези:

  • Нідерланди інвестують 700 млн євро у виробництво дронів для України з підтримкою президента Володимира Зеленського.
  • Ці інвестиції спрямовані на розробку безпілотників різного типу для української оборонної промисловості.
  • У разі успішної розробки безпілотників планується розширення виробництва та додаткове виділення коштів на цю програму.

Нідерланди інвестують 700 млн євро у виробництво дронів для України

Про це Схооф згадав, розповідаючи про телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Схооф розповів, що запевнив президента України у тому, що "політична, військова, фінансова та моральна" підтримка з боку Нідерландів продовжиться.

Серед іншого ми обговорили нідерландський пакет інвестицій на 700 млн євро для виробництва дронів, що націлений частково на українську оборонну промисловість. Нідерланди продовжать підтримувати Україну у її боротьбі з російською агресією.

Дік Схооф

Дік Схооф

Прем’єр-міністр Нідерландів

Восени 2024 року Нідерланди вже анонсували виділення 400 млн євро для початку розробки і виробництва безпілотників різного типу для України. Половину планували виготовляти у Нідерландах, решту — в Україні та інших країнах.

З допису незрозуміло, чи прем’єр назвав додаткову суму інвестиції у програму, чи збільшення початково виділеної суми до 700 млн євро.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс у жовтневому анонсі згадував, що якщо розроблені безпілотники виявляться успішними, буде виділено додаткові кошти для розширення виробництва.

Зеленський зі свого боку зазначив, що вони зі Схоофом обговорювали координацію з партнерами і подальші плани після саміту у Лондоні.

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