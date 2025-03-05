Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф заявив, що його країна інвестує 700 млн євро у виробництво дронів для України.

Нідерланди інвестують 700 млн євро у виробництво дронів для України

Про це Схооф згадав, розповідаючи про телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Схооф розповів, що запевнив президента України у тому, що "політична, військова, фінансова та моральна" підтримка з боку Нідерландів продовжиться.

Серед іншого ми обговорили нідерландський пакет інвестицій на 700 млн євро для виробництва дронів, що націлений частково на українську оборонну промисловість. Нідерланди продовжать підтримувати Україну у її боротьбі з російською агресією. Дік Схооф Прем’єр-міністр Нідерландів

📞: Good to have the chance to talk just now with President @ZelenskyyUa about developments in Ukraine following Sunday’s meeting in London. Among other things we discussed a Dutch investment package worth €700 million for drones, aimed partly at Ukraine’s defence industry. The… pic.twitter.com/AdgzYbGrNP — Dick Schoof (@MinPres) March 5, 2025

Восени 2024 року Нідерланди вже анонсували виділення 400 млн євро для початку розробки і виробництва безпілотників різного типу для України. Половину планували виготовляти у Нідерландах, решту — в Україні та інших країнах.

З допису незрозуміло, чи прем’єр назвав додаткову суму інвестиції у програму, чи збільшення початково виділеної суми до 700 млн євро. Поширити

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс у жовтневому анонсі згадував, що якщо розроблені безпілотники виявляться успішними, буде виділено додаткові кошти для розширення виробництва.