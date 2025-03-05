Производство дронов для Украины — Нидерланды инвестируют 700 млн евро

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф заявил, что его страна инвестирует 700 млн евро в производство дронов для Украины.
Главные тезисы
- Нидерланды инвестируют 700 млн евро в производство дронов для Украины с поддержкой президента Зеленского.
- Инвестиции направлены на разработку беспилотников разного типа для украинской оборонной промышленности.
- Планируется расширение производства и выделение средств на программу, если разработка будет успешной.
Нидерланды инвестируют 700 млн евро в производство дронов для Украины
Об этом Схооф упомянул, рассказывая о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Схооф рассказал, что заверил президента Украины в том, что "политическая, военная, финансовая и моральная" поддержка Нидерландов продолжится.
📞: Good to have the chance to talk just now with President @ZelenskyyUa about developments in Ukraine following Sunday’s meeting in London. Among other things we discussed a Dutch investment package worth €700 million for drones, aimed partly at Ukraine’s defence industry. The… pic.twitter.com/AdgzYbGrNP— Dick Schoof (@MinPres) March 5, 2025
Осенью 2024 года Нидерланды уже анонсировали выделение 400 млн. евро для начала разработки и производства беспилотников разного типа для Украины. Половину планировали производить в Нидерландах, остальные — в Украине и других странах.
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в октябрьском анонсе упоминал, что если разработанные беспилотники окажутся успешными, будут выделены дополнительные средства для расширения производства.
Зеленский со своей стороны отметил, что они со Схоофом обсуждали координацию с партнерами и последующие планы после саммита в Лондоне.
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