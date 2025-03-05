Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф заявил, что его страна инвестирует 700 млн евро в производство дронов для Украины.

Нидерланды инвестируют 700 млн евро в производство дронов для Украины

Об этом Схооф упомянул, рассказывая о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Схооф рассказал, что заверил президента Украины в том, что "политическая, военная, финансовая и моральная" поддержка Нидерландов продолжится.

Среди прочего мы обсудили нидерландский пакет инвестиций на 700 млн евро для производства дронов, нацеленный частично на украинскую оборонную промышленность. Нидерланды продолжат поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией. Дик Схооф Премьер-министр Нидерландов

📞: Good to have the chance to talk just now with President @ZelenskyyUa about developments in Ukraine following Sunday’s meeting in London. Among other things we discussed a Dutch investment package worth €700 million for drones, aimed partly at Ukraine’s defence industry. The… pic.twitter.com/AdgzYbGrNP — Dick Schoof (@MinPres) March 5, 2025

Осенью 2024 года Нидерланды уже анонсировали выделение 400 млн. евро для начала разработки и производства беспилотников разного типа для Украины. Половину планировали производить в Нидерландах, остальные — в Украине и других странах.

Из сообщения непонятно, назвал ли премьер дополнительную сумму инвестиции в программу, или увеличение первоначально выделенной суммы до 700 млн евро. Поделиться

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в октябрьском анонсе упоминал, что если разработанные беспилотники окажутся успешными, будут выделены дополнительные средства для расширения производства.