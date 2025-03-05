Производство дронов для Украины — Нидерланды инвестируют 700 млн евро
Категория
Мир
Дата публикации

Производство дронов для Украины — Нидерланды инвестируют 700 млн евро

Дроны
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Источник:  Европейская правда

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф заявил, что его страна инвестирует 700 млн евро в производство дронов для Украины.

Главные тезисы

  • Нидерланды инвестируют 700 млн евро в производство дронов для Украины с поддержкой президента Зеленского.
  • Инвестиции направлены на разработку беспилотников разного типа для украинской оборонной промышленности.
  • Планируется расширение производства и выделение средств на программу, если разработка будет успешной.

Нидерланды инвестируют 700 млн евро в производство дронов для Украины

Об этом Схооф упомянул, рассказывая о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Схооф рассказал, что заверил президента Украины в том, что "политическая, военная, финансовая и моральная" поддержка Нидерландов продолжится.

Среди прочего мы обсудили нидерландский пакет инвестиций на 700 млн евро для производства дронов, нацеленный частично на украинскую оборонную промышленность. Нидерланды продолжат поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией.

Дик Схооф

Дик Схооф

Премьер-министр Нидерландов

Осенью 2024 года Нидерланды уже анонсировали выделение 400 млн. евро для начала разработки и производства беспилотников разного типа для Украины. Половину планировали производить в Нидерландах, остальные — в Украине и других странах.

Из сообщения непонятно, назвал ли премьер дополнительную сумму инвестиции в программу, или увеличение первоначально выделенной суммы до 700 млн евро.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в октябрьском анонсе упоминал, что если разработанные беспилотники окажутся успешными, будут выделены дополнительные средства для расширения производства.

Зеленский со своей стороны отметил, что они со Схоофом обсуждали координацию с партнерами и последующие планы после саммита в Лондоне.

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