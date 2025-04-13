Сили ППО озвучили результати своєї роботи після нової атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО озвучили результати своєї роботи після нової атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
Подробиці нової атаки РФ на Україну
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Під час нового повітряного нападу Росії на Україну, який відбувався вночі 12-13 квітня, сили ППО змогли знищити 43 ворожих дрони. Ще 12 безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені: негативних наслідків не виявлено.

Головні тези:

  • РФ атакувала Україну 55-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами з різних напрямків.
  • Цього разу ворожі цілі збивали на півночі, півдні та в центрі країни.

Подробиці нової атаки РФ на Україну

Росіяни розпочали новий повітряний напад о 20:30 12 квітня.

Противник атакував 55-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 43 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні та в центрі країни.

Повітряні сили ЗСУ звертають увагу на те, що 12 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — наголошують українські захисники.

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