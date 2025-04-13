Сили ППО озвучили результати своєї роботи після нової атаки РФ

Під час нового повітряного нападу Росії на Україну, який відбувався вночі 12-13 квітня, сили ППО змогли знищити 43 ворожих дрони. Ще 12 безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені: негативних наслідків не виявлено.
Головні тези:
- РФ атакувала Україну 55-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами з різних напрямків.
- Цього разу ворожі цілі збивали на півночі, півдні та в центрі країни.
Подробиці нової атаки РФ на Україну
Росіяни розпочали новий повітряний напад о 20:30 12 квітня.
Противник атакував 55-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ.
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ звертають увагу на те, що 12 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
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