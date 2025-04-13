ЗСУ протягом доби знищили 71 російську артсистему та 143 автомобілі

Генштаб ЗСУ оновив втрати армії РФ протягом минулої доби. Як виявилося, українські воїни встигли ліквідувати 1220 російських загарбників. Окрім того, вони знищили 12 танків, 33 бойових броньованих машин та 143 автомобілі ворога.
Головні тези:
- Розпочалася 1145-тя доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України.
- Загалом 12 квітня на фронті відбулося 120 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 13 квітня 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.04.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 932670 (+1220) осіб,
танків — 10603 (+12) од,
бойових броньованих машин — 22088 (+33) од,
артилерійських систем — 26163 (+71) од,
засобів ППО — 1128 (+1) од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 32425 (+147) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 43950 (+143) од,
спеціальної техніки — 3799 (+1) од.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що армія РФ завдала по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 135 авіаційних ударів, скинула 249 керованих бомб.
Окрім того, ворог здійснив понад 6600 обстрілів, з них 157 — із реактивних систем залпового вогню, а для атака використав 2709 дронів-камікадзе.
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