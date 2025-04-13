Эффект снежного шара. Что известно об опасной тактике армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Эффект снежного шара. Что известно об опасной тактике армии РФ

Эксперты оценили тактику армии РФ
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Источник:  The Wall Street Journal

Эксперты издания Wall Street Journal (WSJ) пришли к выводу, что российские захватчики объединяют грубую силу, которую использовала Красная армия, и современные технологии, чтобы продвигаться вперед на фронте. В общем, все это превращается в изнурительное наступление на разрушенные украинские города и села ценой тысяч убитых и раненых солдат РФ.

Главные тезисы

  • Уже несколько месяцев украинские воины постоянно отбиваются от "Орланов", используя небольшие взрывные беспилотники.
  • В городах вражеская пехота устраивает жесткие атаки, игнорируя собственные потери.

Эксперты оценили тактику армии РФ

По словам специалистов, российский способ ведения войны состоит из нескольких ключевых элементов.

В первую очередь, армия РФ использует беспилотники для выявления позиций ВСУ.

После этого оккупанты активно используют свои бомбы и артиллерию, чтобы прокладывать путь пехоте для захвата украинской территории.

Каждый элемент атаки поддерживает происходящие одновременно или волнами. Это создает эффект снежного шара, заставляя украинских военных отступать, — пишет издание.

Нельзя также игнорировать тот факт, что над линией фронта почти всегда находятся сотни разведывательных беспилотников.

Именно благодаря им враг получает подробную информацию об украинских военных.

Российские войска используют их для выявления украинских артиллерийских орудий и больших скоплений войск в лесных массивах, блиндажах и траншеях, а затем планируют удары и атаки по этим позициям, — отмечают эксперты.

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