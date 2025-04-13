Эффект снежного шара. Что известно об опасной тактике армии РФ

Эксперты издания Wall Street Journal (WSJ) пришли к выводу, что российские захватчики объединяют грубую силу, которую использовала Красная армия, и современные технологии, чтобы продвигаться вперед на фронте. В общем, все это превращается в изнурительное наступление на разрушенные украинские города и села ценой тысяч убитых и раненых солдат РФ.

Эксперты оценили тактику армии РФ

По словам специалистов, российский способ ведения войны состоит из нескольких ключевых элементов.

В первую очередь, армия РФ использует беспилотники для выявления позиций ВСУ.

После этого оккупанты активно используют свои бомбы и артиллерию, чтобы прокладывать путь пехоте для захвата украинской территории.

Каждый элемент атаки поддерживает происходящие одновременно или волнами. Это создает эффект снежного шара, заставляя украинских военных отступать, — пишет издание. Поделиться

Нельзя также игнорировать тот факт, что над линией фронта почти всегда находятся сотни разведывательных беспилотников.

Именно благодаря им враг получает подробную информацию об украинских военных.