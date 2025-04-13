Ефект снігової кулі. Що відомо про небезпечну тактику армії РФ

Експерти видання Wall Street Journal (WSJ) дійшли висновку, що російські загарбники поєднують грубу силу, яка була в Червоної армії, та сучасні технології, щоб просуватися вперед на фронті. Загалом усе це перетворюється на виснажливий наступ на зруйновані українські міста і села ціною тисяч убитих і поранених солдатів РФ.
Головні тези:
- Вже кілька місяців українські воїни постійно відбиваються від російських "Орланів", використовуючи невеликі вибухові безпілотники.
- У містах ворожа піхота влаштовує жорсткі атаки, ігноруючи власні втрати.
Експерти оцінили тактику армії РФ
За словами фахівців, російський спосіб ведення війни складається з кількох ключових елементів.
Насамперед армія РФ використовує безпілотники для виявлення позицій ЗСУ.
Після цього окупанти активно використовують свої бомби та артилерію, щоб прокладати шлях піхоті для захоплення української території.
Не можна також ігнорувати той факт, що над лінією фронту майже завжди знаходяться сотні розвідувальних безпілотників.
Саме завдяки їм ворог отримує детальну інформацію про українських військових.
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