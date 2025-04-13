Ефект снігової кулі. Що відомо про небезпечну тактику армії РФ

Експерти видання Wall Street Journal (WSJ) дійшли висновку, що російські загарбники поєднують грубу силу, яка була в Червоної армії, та сучасні технології, щоб просуватися вперед на фронті. Загалом усе це перетворюється на виснажливий наступ на зруйновані українські міста і села ціною тисяч убитих і поранених солдатів РФ.

Експерти оцінили тактику армії РФ

За словами фахівців, російський спосіб ведення війни складається з кількох ключових елементів.

Насамперед армія РФ використовує безпілотники для виявлення позицій ЗСУ.

Після цього окупанти активно використовують свої бомби та артилерію, щоб прокладати шлях піхоті для захоплення української території.

Кожен елемент атаки підтримує інші, що відбуваються одночасно або хвилями. Це створює ефект снігової кулі, змушуючи українських військових відступати, — пише видання. Поширити

Не можна також ігнорувати той факт, що над лінією фронту майже завжди знаходяться сотні розвідувальних безпілотників.

Саме завдяки їм ворог отримує детальну інформацію про українських військових.