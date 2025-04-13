"Только сволочи так могут делать". Зеленский отреагировал на удар России по Сумам
Категория
Украина
Дата публикации

"Только сволочи так могут делать". Зеленский отреагировал на удар России по Сумам

Владимир Зеленский
Зеленский требует от мира жесткой реакции
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13 апреля украинский лидер Владимир Зеленский в очередной раз призвал мировое сообщество не игнорировать новое военное преступление России против мирного населения Украины. Речь идет об ударе российской баллистики по Сумам, в результате которого погибли более 20 человек.

Главные тезисы

  • Россия атаковала гражданских в Вербное воскресенье, когда люди шли в церковь.
  • Президент призывает всех поддерживающих Украину помогать защищать ее территориальную целостность и жизнь граждан.

Зеленский требует от мира жесткой реакции

Глава государства обращает внимание на то, что российские ракеты ударили по обычной городской улице, где есть дома, учебные заведения, машины на улице.

Более того, все это произошло в день, когда люди идут в церковь — в Вербное воскресенье, праздник Входа Господня в Иерусалим.

Согласно данным местных властей, погибли более 20 мирных жителей города.

Только сволочи так могут делать. Забирая жизни у обычных людей. Мои соболезнования родным и близким. Сейчас идет спасательная операция. Все необходимые службы работают. Нужна жесткая реакция мира.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Как напомнил Зеленский, без давления на агрессора мир невозможен.

Разговоры еще никогда не останавливали баллистику и авиабомбы. Нужно такое отношение к России, которого заслуживает террорист. Благодарю всех, кто с Украиной и помогает нам защищать жизнь, — подчеркнул украинский лидер.

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