У НАТО попереджають про нові плани Путіна щодо ядерної зброї

Як стверджує генсек НАТО Марк Рютте, команда російського диктатора Володимира Путіна розглядає сценарій розміщення ядерної зброї в космосі. Він також наголосив, що це вкрай “тривожний” розвиток подій.

Що знову замислила Росія

У НАТО бояться того, що країна-агресорка РФ активно готується до війни в космосі й спробує використати ядерну зброю проти супутників.

Згідно з останніми даними, можливості Москви в космосі застарілі і не дотягують до рівня західних країн.

Тому розробка ядерної зброї в космосі — це спосіб для Росії покращити свої можливості. Це викликає велике занепокоєння. Марк Рютте Генсек НАТО

Він звертає увагу на те, що це було б порушенням Договору про космос 1967 року.

Не можна також ігнорувати той факт, що протягом останнього часу космос стає дедалі більш переповненим, небезпечним і непередбачуваним.

Ми знаємо, що конкуренція в космосі жорстока і стає дедалі запеклішою. І не лише в комерційному плані. Це впливає на всю нашу безпеку, — попереджає Марк Рютте. Поширити

На цьому тлі генсек НАТО вперше оголосив про посилення супутникового спостереження за Арктикою через підозрілі дії Росії та Китаю.