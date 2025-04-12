У НАТО попереджають про нові плани Путіна щодо ядерної зброї

Як стверджує генсек НАТО Марк Рютте, команда російського диктатора Володимира Путіна розглядає сценарій розміщення ядерної зброї в космосі. Він також наголосив, що це вкрай “тривожний” розвиток подій.
Головні тези:
- Росія може використати ядерну зброю проти супутників.
- Наразі країни НАТО активно адаптуються до нових викликів у космосі.
Що знову замислила Росія
У НАТО бояться того, що країна-агресорка РФ активно готується до війни в космосі й спробує використати ядерну зброю проти супутників.
Згідно з останніми даними, можливості Москви в космосі застарілі і не дотягують до рівня західних країн.
Він звертає увагу на те, що це було б порушенням Договору про космос 1967 року.
Не можна також ігнорувати той факт, що протягом останнього часу космос стає дедалі більш переповненим, небезпечним і непередбачуваним.
На цьому тлі генсек НАТО вперше оголосив про посилення супутникового спостереження за Арктикою через підозрілі дії Росії та Китаю.
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