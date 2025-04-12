У НАТО попереджають про нові плани Путіна щодо ядерної зброї
Категорія
Світ
Дата публікації

У НАТО попереджають про нові плани Путіна щодо ядерної зброї

Путін
Джерело:  Welt am Sonntag

Як стверджує генсек НАТО Марк Рютте, команда російського диктатора Володимира Путіна розглядає сценарій розміщення ядерної зброї в космосі. Він також наголосив, що це вкрай “тривожний” розвиток подій.

Головні тези:

  • Росія може використати ядерну зброю проти супутників. 
  • Наразі країни НАТО активно адаптуються до нових викликів у космосі. 

Що знову замислила Росія

У НАТО бояться того, що країна-агресорка РФ активно готується до війни в космосі й спробує використати ядерну зброю проти супутників.

Згідно з останніми даними, можливості Москви в космосі застарілі і не дотягують до рівня західних країн.

Тому розробка ядерної зброї в космосі — це спосіб для Росії покращити свої можливості. Це викликає велике занепокоєння.

Марк Рютте

Марк Рютте

Генсек НАТО

Він звертає увагу на те, що це було б порушенням Договору про космос 1967 року.

Не можна також ігнорувати той факт, що протягом останнього часу космос стає дедалі більш переповненим, небезпечним і непередбачуваним.

Ми знаємо, що конкуренція в космосі жорстока і стає дедалі запеклішою. І не лише в комерційному плані. Це впливає на всю нашу безпеку, — попереджає Марк Рютте.

На цьому тлі генсек НАТО вперше оголосив про посилення супутникового спостереження за Арктикою через підозрілі дії Росії та Китаю.

Супутники можуть допомогти нам відстежувати пересування на суші і на морі, а також забезпечити нашим військам надійний і безпечний зв'язок.

Марк Рютте

Марк Рютте

Генсек НАТО

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Коли Путін може згодитися на перемир'я — прогноз Естонії
Путін
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Розвідка Британії прогнозує нові серйозні проблеми для армії РФ
Міноборони Британії
армія РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українські воїни відбили масований штурм росіян на Донеччині
армія РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?