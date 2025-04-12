Українські воїни відбили масований штурм росіян на Донеччині
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські воїни відбили масований штурм росіян на Донеччині

армія РФ
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Джерело:  Forbes

Країна-агресорка Росія намагається зобразити становище України як жахливе, однак насправді бійці ЗСУ успішно зривають більшість спроб армії РФ просунутися вперед на полі бою.

Головні тези:

  • 75-а механізована бригада, морська піхота та підрозділи дронів ефективно зірвали наступ армії РФ.
  • Застосування FPV-дронів дало можливість українським військовим не допустити нового прориву ворога.

Ще один штурм армії РФ виявився провальним

Одразу чотири штурмові групи російських загарбників одночасно атакували на заході Донецької області.

Це сталося ще 8 квітня — північніше Курахового та південніше Срібного.

В угрупованні ЗСУ "Хортиця" повідомили, що за кілька годин в район населеного пункту Богданівка з різних напрямків і в різний час вирушили чотири зведені групи: піхота, на баггі та мотоциклах, бронетехніка, БМП і танки.

Російські загарбники мали намір захопити Богданівку, Троїцьке та Горіхове.

Однак 72-а механізована бригада, морська піхота та підрозділи дронів зробили все можливе, щоб зірвати плани ворога.

Для цього вони використали рій FPV-дронів та завдали потужного удару.

Атака дронів була настільки щільною, що вибухи одних апаратів провокували підрив сусідніх. Жодна штурмова група РФ не дійшла до українських позицій.

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