Украинские воины отбили массированный штурм РФ в Донецкой области
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские воины отбили массированный штурм РФ в Донецкой области

Еще один штурм армии РФ оказался провальным
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Источник:  Forbes

Страна-агрессорка Россия пытается изобразить положение Украины как катастрофичное, однако на самом деле бойцы ВСУ успешно срывают большинство попыток армии РФ продвинуться вперед на поле боя.

Главные тезисы

  • 75-я механизированная бригада, морская пехота и подразделения дронов эффективно сорвали наступление армии РФ.
  • Применение FPV-дронов позволило украинским военным не допустить нового прорыва врага.

Еще один штурм армии РФ оказался провальным

Сразу четыре штурмовые группы российских захватчиков одновременно атаковали на западе Донецкой области.

Это произошло еще 8 апреля — севернее Курахового и южнее Серебряного.

В группировке ВСУ "Хортица" сообщили, что через несколько часов в район населенного пункта Богдановка с разных направлений и в разное время отправились четыре сводные группы: пехота, на багги и мотоциклах, бронетехника, БМП и танки.

Российские захватчики намеревались захватить Богдановку, Троицкое и Орехово.

Однако 72-я механизированная бригада, морская пехота и подразделения дронов сделали все возможное, чтобы сорвать планы врага.

Для этого они использовали рой FPV-дронов и нанесли мощный удар.

Атака дронов была настолько плотной, что взрывы одних аппаратов провоцировали подрыв соседних. Ни одна штурмовая группа РФ не дошла до украинских позиций.

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