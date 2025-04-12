Разведка Британии прогнозирует серьезные проблемы для армии РФ

Согласно данным британских разведчиков, у российского диктатора Владимира Путина в будущем будет все меньше ресурсов для поддержания расходов армии РФ на высоком уровне.
Главные тезисы
- В марте Центральный банк России сохранил ключевую процентную ставку на уровне 21%.
- Процентные ставки в стране-агрессорке находятся на самом высоком уровне за последние 20 лет.
Состояние российской экономики продолжает ухудшаться
Как считает Минобороны Великобритании, пока процентные ставки остаются высокими, количество корпоративных банкротств в России, по всей вероятности, будет расти.
Еще осенью прошлого года рубль упал до самого низкого уровня с начала вторжения России в Украину в 2022 году (114 за доллар США).
Однако российская валюта смогла укрепиться до максимума 81 доллара США в марте 2025 года.
Нельзя также игнорировать тот факт, что инфляция в России продолжает расти.
На этом фоне дефицит рабочей силы, а также высокие государственные расходы указывают на то, что инфляция будет оставаться выше целевого показателя ЦБ РФ в 4 процента к 2025 году.
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