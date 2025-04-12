Разведка Британии прогнозирует серьезные проблемы для армии РФ

Согласно данным британских разведчиков, у российского диктатора Владимира Путина в будущем будет все меньше ресурсов для поддержания расходов армии РФ на высоком уровне.

Состояние российской экономики продолжает ухудшаться

Как считает Минобороны Великобритании, пока процентные ставки остаются высокими, количество корпоративных банкротств в России, по всей вероятности, будет расти.

Еще осенью прошлого года рубль упал до самого низкого уровня с начала вторжения России в Украину в 2022 году (114 за доллар США).

Однако российская валюта смогла укрепиться до максимума 81 доллара США в марте 2025 года.

Усиление рубля, вероятнее всего, приведет к сокращению федеральных доходов от нефти и газа в рублевом эквиваленте, что усилит давление на федеральный дефицит, — отмечают британские разведчики. Поделиться

Нельзя также игнорировать тот факт, что инфляция в России продолжает расти.

На этом фоне дефицит рабочей силы, а также высокие государственные расходы указывают на то, что инфляция будет оставаться выше целевого показателя ЦБ РФ в 4 процента к 2025 году.

Долгосрочное инфляционное давление, вероятнее всего, усилит давление на способность России поддерживать высокие расходы на оборону, — отмечает Минобороны Великобритании. Поделиться