Разведка Британии прогнозирует серьезные проблемы для армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Разведка Британии прогнозирует серьезные проблемы для армии РФ

Минобороны Британии
армия РФ
Читати українською

Согласно данным британских разведчиков, у российского диктатора Владимира Путина в будущем будет все меньше ресурсов для поддержания расходов армии РФ на высоком уровне.

Главные тезисы

  • В марте Центральный банк России сохранил ключевую процентную ставку на уровне 21%.
  • Процентные ставки в стране-агрессорке находятся на самом высоком уровне за последние 20 лет.

Состояние российской экономики продолжает ухудшаться

Как считает Минобороны Великобритании, пока процентные ставки остаются высокими, количество корпоративных банкротств в России, по всей вероятности, будет расти.

Еще осенью прошлого года рубль упал до самого низкого уровня с начала вторжения России в Украину в 2022 году (114 за доллар США).

Однако российская валюта смогла укрепиться до максимума 81 доллара США в марте 2025 года.

Усиление рубля, вероятнее всего, приведет к сокращению федеральных доходов от нефти и газа в рублевом эквиваленте, что усилит давление на федеральный дефицит, — отмечают британские разведчики.

Нельзя также игнорировать тот факт, что инфляция в России продолжает расти.

На этом фоне дефицит рабочей силы, а также высокие государственные расходы указывают на то, что инфляция будет оставаться выше целевого показателя ЦБ РФ в 4 процента к 2025 году.

Долгосрочное инфляционное давление, вероятнее всего, усилит давление на способность России поддерживать высокие расходы на оборону, — отмечает Минобороны Великобритании.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Россия может спровоцировать глобальное отключение интернета
Россия может стать причиной еще одной серьезной проблемы
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Дуда назвал "лучший шанс" на мир в Украине
Дуда
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Разведка США узнала о количестве китайцев в составе армии РФ
солдат КНР

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?