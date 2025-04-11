Россия может спровоцировать глобальное отключение интернета

В НАТО начали активно бить тревогу из-за того, что страна-агрессорка РФ может стать причиной "глобального отключения интернета", повредив подводные кабели кораблями своего "теневого флота".

Россия может стать причиной еще одной серьезной проблемы

Как удалось узнать журналистам, такие известные компании как Vodafone, Telefonica и Orange уже направили письма странам-членам НАТО с экстренным предупреждением.

Корпорации призывают Альянс, а также Великобританию принять меры после серии вероятных российских атак на линии передачи данных.

По словам представителей упомянутых компаний, последствия повреждения подводных кабелей выходят далеко за пределы Европы, потенциально затрагивая глобальную интернет- и энергетическую инфраструктуру, международные коммуникации, финансовые транзакции и критически важные услуги в разных уголках мира.

Телеком-компании призвали классифицировать всю подводную кабельную сеть как "критически важную инфраструктуру", чтобы обеспечить соответствующий уровень защиты. Поделиться

На фоне последних событий прозвучал призыв к Евросоюзу, Британии и Альянсу относительно налаживания более тесных контактов в вопросах обмена разведданными, а также совместных инициатив по мониторингу и наблюдению.

Что важно понимать, за последние полгода большинство атак произошло именно в Балтийском море — там были повреждены 11 подводных кабелей.

Похожие атаки происходят и в Северном море.