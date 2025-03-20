Агент ГРУ пытался похитить украинские дроновые технологии в Одесской области — его задержали

Служба безопасности задержала еще одного агента российской военной разведки (более известной как ГРУ) вблизи Одессы. Им оказался житель непризнанного Приднестровья, который пытался раздобыть секретные украинские разработки в сфере беспилотных систем.
Главные тезисы
- Агент ГРУ пытался похитить украинские дроновые технологии в Одесской области, задача которого была разработать план вербовки военнослужащего для передачи секретной информации.
- Действия злоумышленника были документированы службой безопасности, что привело к его задержанию в момент попытки получения секретной информации об украинских БпЛА.
СБУ задержала российского шпиона в Одесской области
Чтобы выполнить враждебную задачу, фигурант прибыл в Одесскую область и должен был завербовать военнослужащего Сил обороны, работающего с дронами.
На всех этапах вражеской спецоперации шпион докладывал своему куратору – «заместителю министра обороны Приднестровья», сотрудничающему с российским ГРУ.
Служба безопасности разоблачила агента сразу, когда он прибыл в наше государство под видом предпринимателя, якобы импортирующего украинскую продовольственную продукцию.
В дальнейшем СБУ документировала каждый шаг злоумышленника, что позволило задержать его «с поличным», когда он пытался получить флешноситель с тайной информацией в сфере БпЛА. По материалам дела, фигурант планировал вывезти его в непризнанное Приднестровье, чтобы наладить там собственное производство боевых дронов для РФ.
На основании собранных улик следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 1 ст. 114 (шпионаж);
ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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