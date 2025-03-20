Агент ГРУ пытался похитить украинские дроновые технологии в Одесской области — его задержали

Служба безопасности задержала еще одного агента российской военной разведки (более известной как ГРУ) вблизи Одессы. Им оказался житель непризнанного Приднестровья, который пытался раздобыть секретные украинские разработки в сфере беспилотных систем.

СБУ задержала российского шпиона в Одесской области

Чтобы выполнить враждебную задачу, фигурант прибыл в Одесскую область и должен был завербовать военнослужащего Сил обороны, работающего с дронами.

После установления «контакта» с украинским воином, агент надеялся получить через него техническую документацию на новейшие ударные и разведывательные украинские БПЛА. Поделиться

На всех этапах вражеской спецоперации шпион докладывал своему куратору – «заместителю министра обороны Приднестровья», сотрудничающему с российским ГРУ.

Задержание русского шпиона

Служба безопасности разоблачила агента сразу, когда он прибыл в наше государство под видом предпринимателя, якобы импортирующего украинскую продовольственную продукцию.

В дальнейшем СБУ документировала каждый шаг злоумышленника, что позволило задержать его «с поличным», когда он пытался получить флешноситель с тайной информацией в сфере БпЛА. По материалам дела, фигурант планировал вывезти его в непризнанное Приднестровье, чтобы наладить там собственное производство боевых дронов для РФ.

Служба безопасности сорвала планы врага. Кроме того, во время задержания у шпиона были обнаружены два пистолета, которые направлены на экспертизу. Поделиться

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 114 (шпионаж);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.