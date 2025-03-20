Агент ГРУ пытался похитить украинские дроновые технологии в Одесской области — его задержали
Категория
Украина
Дата публикации

Агент ГРУ пытался похитить украинские дроновые технологии в Одесской области — его задержали

СБУ
СБУ
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Служба безопасности задержала еще одного агента российской военной разведки (более известной как ГРУ) вблизи Одессы. Им оказался житель непризнанного Приднестровья, который пытался раздобыть секретные украинские разработки в сфере беспилотных систем.

Главные тезисы

  • Агент ГРУ пытался похитить украинские дроновые технологии в Одесской области, задача которого была разработать план вербовки военнослужащего для передачи секретной информации.
  • Действия злоумышленника были документированы службой безопасности, что привело к его задержанию в момент попытки получения секретной информации об украинских БпЛА.

СБУ задержала российского шпиона в Одесской области

Чтобы выполнить враждебную задачу, фигурант прибыл в Одесскую область и должен был завербовать военнослужащего Сил обороны, работающего с дронами.

После установления «контакта» с украинским воином, агент надеялся получить через него техническую документацию на новейшие ударные и разведывательные украинские БПЛА.

На всех этапах вражеской спецоперации шпион докладывал своему куратору – «заместителю министра обороны Приднестровья», сотрудничающему с российским ГРУ.

Задержание русского шпиона

Служба безопасности разоблачила агента сразу, когда он прибыл в наше государство под видом предпринимателя, якобы импортирующего украинскую продовольственную продукцию.

В дальнейшем СБУ документировала каждый шаг злоумышленника, что позволило задержать его «с поличным», когда он пытался получить флешноситель с тайной информацией в сфере БпЛА. По материалам дела, фигурант планировал вывезти его в непризнанное Приднестровье, чтобы наладить там собственное производство боевых дронов для РФ.

Служба безопасности сорвала планы врага. Кроме того, во время задержания у шпиона были обнаружены два пистолета, которые направлены на экспертизу.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 114 (шпионаж);

  • ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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