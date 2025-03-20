Агент ГРУ намагався викрасти українські дронові технології на Одещині — його затримали

Служба безпеки затримала ще одного агента російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ) поблизу Одеси. Ним виявився мешканець невизнаного Придністров’я, який намагався здобути секретні українські розробки у сфері безпілотних систем.

СБУ затримала російського шпигуна на Одещині

Щоб виконати вороже завдання, фігурант прибув на Одещину і мав завербувати військовослужбовця Сил оборони, який працює з дронами.

Після встановлення «контакту» з українським воїном агент сподівався отримати через нього технічну документацію на новітні ударні та розвідувальні українські БпЛА. Поширити

На всіх етапах ворожої спецоперації шпигун доповідав своєму куратору — «заступнику міністра оборони Придністров’я», що співпрацює з російським ГРУ.

Затримання російського шпигуна

Служба безпеки викрила агента одразу, коли він прибув у нашу державу під виглядом підприємця, який нібито імпортує українську продовольчу продукцію.

Надалі СБУ документувала кожен крок зловмисника, що дозволило затримати його «на гарячому», коли він намагався одержати флешносій з таємною інформацією у сфері БпЛА. За матеріалами справи, фігурант планував вивезти її до невизнаного Придністров’я, щоб налагодити там власне виробництво бойових дронів для РФ.

Утім, Служба безпеки зірвала плани ворога. Крім того, під час затримання у шпигуна було виявлено два пістолети, які наразі направлено на експертизу. Поширити

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114 (шпигунство);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.