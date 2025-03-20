Агент ГРУ намагався викрасти українські дронові технології на Одещині — його затримали

Служба безпеки затримала ще одного агента російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ) поблизу Одеси. Ним виявився мешканець невизнаного Придністров’я, який намагався здобути секретні українські розробки у сфері безпілотних систем.
Головні тези:
- Агент російської воєнної розвідки ГРУ був затриманий в Одесі за спробу отримати українські дронові технології.
- Шпигун під прикриттям підприємця планував завербувати військовослужбовця для викрадення секретної інформації про українські БпЛА.
- Служба безпеки ефективно документувала дії зловмисника, що дозволило затримати його на гарячому, коли той намагався одержати таємну інформацію.
СБУ затримала російського шпигуна на Одещині
Щоб виконати вороже завдання, фігурант прибув на Одещину і мав завербувати військовослужбовця Сил оборони, який працює з дронами.
На всіх етапах ворожої спецоперації шпигун доповідав своєму куратору — «заступнику міністра оборони Придністров’я», що співпрацює з російським ГРУ.
Служба безпеки викрила агента одразу, коли він прибув у нашу державу під виглядом підприємця, який нібито імпортує українську продовольчу продукцію.
Надалі СБУ документувала кожен крок зловмисника, що дозволило затримати його «на гарячому», коли він намагався одержати флешносій з таємною інформацією у сфері БпЛА. За матеріалами справи, фігурант планував вивезти її до невизнаного Придністров’я, щоб налагодити там власне виробництво бойових дронів для РФ.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
ч. 1 ст. 114 (шпигунство);
ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.
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