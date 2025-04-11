Росія може спровокувати глобальне відключення інтернету
Категорія
Технології
Дата публікації

Росія може спровокувати глобальне відключення інтернету

танкер
Джерело:  Daily Mail

У НАТО почали активно бити на сполох через те, що країна-агресорка РФ може стати причиною "глобального відключення інтернету", пошкодивши підводні кабелі кораблями свого "тіньового флоту".

Головні тези:

  • Відомі компанії закликають до захисту підводної кабельної мережі як критично важливої інфраструктури.
  • Євросоюз, Британія та НАТО спільно працюють над забезпеченням моніторингу та захисту від нових атак.

Росія може стати причиною ще однієї серйозної проблеми

Як вдалося дізнатися журналістам, такі відомо компанії як Vodafone, Telefonica і Orange уже надіслали листи до країн-членів НАТО з екстреним попередженням.

Корпорації закликають Альянс, а також Велику Британію вжити заходів після серії ймовірних російських атак на лінії передачі даних.

За словами представників згаданих компаній, наслідки пошкодження підводних кабелів виходять далеко за межі Європи, потенційно зачіпаючи глобальну інтернет- та енергетичну інфраструктуру, міжнародні комунікації, фінансові транзакції та критично важливі послуги у різних куточка світу.

Телеком-компанії закликали класифікувати всю підводну кабельну мережу як "критично важливу інфраструктуру", щоб забезпечити їй відповідний рівень захисту.

На тлі останніх подій також пролунав заклик до Євросоюзу, Британії та Альянсу щодо налагодження тісніших контактів в питаннях обміну розвідданими, а також спільних ініціатив з моніторингу та спостереження.

Що важливо розуміти, протягом останніх пів року більшість атак відбулося саме в Балтійському морі — там було пошкоджено 11 підводних кабелів.

Ідентичні атаки відбуваються й в Північному морі.

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