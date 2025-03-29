В Україні розвиватимуть космічні технології — Міноборони створило нове управління

Міноборони України створило управління космічної політики. Воно має об'єднати державні та приватні компанії, а також науковців космічної галузі для взаємодії з українським військом.
Головні тези:
- Міноборони України активно розвиває космічні технології шляхом створення управління космічної політики.
- Управління має об'єднати державні та приватні компанії, а також науковців для спільної роботи з українським військом.
- Україна планує мати національні супутники для оборонних цілей та систему оповіщень повітряних тривог до 2030 року.
В Україні з’явилося управління космічної політики
Про це під час форуму Space For Ukraine розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
За її словами, оборонне відомство планує стати основним замовником в Україні космічної техніки, продуктів та послуг. А це управління має обʼєднати державні та приватні інституції, науковців космічної галузі для взаємодії із Силами оборони.
Вона додала, що до 2030 року Україна планує мати національні супутники для оборонних цілей, а також систему оповіщень повітряних тривог та контролю космічного простору.
У січні 2021 року Кабінет міністрів схвалив концепцію загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2021―2025 роки. Вона передбачала створення до двох тисяч нових робочих місць у космічній галузі та зростання науково-технічного персоналу у цій сфері.
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