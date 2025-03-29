В Україні розвиватимуть космічні технології — Міноборони створило нове управління
Категорія
Україна
Дата публікації

В Україні розвиватимуть космічні технології — Міноборони створило нове управління

Міноборони
Джерело:  Суспільне

Міноборони України створило управління космічної політики. Воно має об'єднати державні та приватні компанії, а також науковців космічної галузі для взаємодії з українським військом.

Головні тези:

  • Міноборони України активно розвиває космічні технології шляхом створення управління космічної політики.
  • Управління має об'єднати державні та приватні компанії, а також науковців для спільної роботи з українським військом.
  • Україна планує мати національні супутники для оборонних цілей та систему оповіщень повітряних тривог до 2030 року.

В Україні з’явилося управління космічної політики

Про це під час форуму Space For Ukraine розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Ми маємо закон про космічну діяльність, який каже, що Міноборони має формувати політику у сфері військового космосу. Це не тільки закупівля інноваційних рішень в інженерів, це не тільки створення ком'юніті для того, щоб найкращі рішення приходили в Україну, а це і ще створення космічних військ.

Катерина Черногоренко

Катерина Черногоренко

Заступниця міністра оборони України з питань цифровізації

За її словами, оборонне відомство планує стати основним замовником в Україні космічної техніки, продуктів та послуг. А це управління має обʼєднати державні та приватні інституції, науковців космічної галузі для взаємодії із Силами оборони.

Ми хочемо, щоб всі інноватори, всі інженери, які думають над тим як розробити космічні технології знали контакти, розуміли цифрові точки входу, щоб з нами (Міноборони — ред.) взаємодіяти. Управління є координаційним центром, є центром генерації сенсів, є центром генерації політик.

Вона додала, що до 2030 року Україна планує мати національні супутники для оборонних цілей, а також систему оповіщень повітряних тривог та контролю космічного простору.

У січні 2021 року Кабінет міністрів схвалив концепцію загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2021―2025 роки. Вона передбачала створення до двох тисяч нових робочих місць у космічній галузі та зростання науково-технічного персоналу у цій сфері.

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