Міноборони розкрило подробиці виробництва далекобійного озброєння України у 2025 році

Використання далекобійної зброї є одним з ключових елементів зменшення військового потенціалу Росії. Тому задачею Міноборони України у цьому році стане створення засобів, які вражають ворожі цілі на максимальній відстані з високою точністю.

Виробництво далекобійної зброї домінуватиме в українському ВПК

Руйнування логістичних ланцюжків та військових об’єктів в глибокому тилу Росії, знищення скупчення живої сили та техніки стають можливими завдяки ракетам, баражуючим авіабомбам та deep strike. Крім того, для захисту українських міст від ворожих обстрілів створюється ефективна система протиракетної оборони. Поширити

У 2024 році інвестиції в оборонну сферу принесли конкретні результати — розширено серійне виробництво крилатих ракет та випробувано нові балістичні й крилаті ракети з більшою дальністю ураження. Також триває робота над постачанням ЗРК спільного виробництва українських та іноземних підприємств

Розробка і виробництво далекобійного озброєння залишається у фокусі Міноборони у 2025 році:

балістичних та крилатих ракет, які мають стати стримуючим фактором для країни-агресора;

компонентів системи протиракетної оборони (ПРО), які зможуть ефективно захищати мирні українські міста від ворожих атак;

вітчизняного комплексу ПРО, характеристики якого будуть відповідати найкращим іноземним аналогам;

систем управління для зенітно-ракетних комплексів.

Наразі проводяться переговори з партнерами про отримання систем іноземного виробництва, разом із західними компаніями створюються сучасні українські системи ПРО.