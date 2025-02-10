Міноборони розкрило подробиці виробництва далекобійного озброєння України у 2025 році

Використання далекобійної зброї є одним з ключових елементів зменшення військового потенціалу Росії. Тому задачею Міноборони України у цьому році стане створення засобів, які вражають ворожі цілі на максимальній відстані з високою точністю.
Головні тези:
- Створення далекобійної зброї є стратегічним завданням для зниження військового потенціалу Росії.
- Україна активно розвиває системи виробництва ракет та засобів deep strike для ураження ворожих цілей у глибокому тилу.
- Робота над створенням ефективної системи протиракетної оборони для захисту українських міст є пріоритетною.
Виробництво далекобійної зброї домінуватиме в українському ВПК
У 2024 році інвестиції в оборонну сферу принесли конкретні результати — розширено серійне виробництво крилатих ракет та випробувано нові балістичні й крилаті ракети з більшою дальністю ураження. Також триває робота над постачанням ЗРК спільного виробництва українських та іноземних підприємств
Розробка і виробництво далекобійного озброєння залишається у фокусі Міноборони у 2025 році:
балістичних та крилатих ракет, які мають стати стримуючим фактором для країни-агресора;
компонентів системи протиракетної оборони (ПРО), які зможуть ефективно захищати мирні українські міста від ворожих атак;
вітчизняного комплексу ПРО, характеристики якого будуть відповідати найкращим іноземним аналогам;
систем управління для зенітно-ракетних комплексів.
Наразі проводяться переговори з партнерами про отримання систем іноземного виробництва, разом із західними компаніями створюються сучасні українські системи ПРО.
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