Минобороны раскрыло подробности производства дальнобойного вооружения Украины в 2025 году

Использование дальнобойного оружия является одним из ключевых элементов для уменьшения военного потенциала России. Поэтому задачей Минобороны Украины в этом году станет создание средств, поражающих враждебные цели на максимальном расстоянии с высокой точностью.

Производство дальнобойного оружия будет доминировать в украинском ВПК

Разрушение логистических цепочек и военных объектов в глубоком тылу России, уничтожение скопления живой силы и техники становятся возможны благодаря ракетам, баражующим авиабомбам и deep strike. Кроме того, для защиты украинских городов от вражеских обстрелов создается эффективная система противоракетной обороны. Поделиться

В 2024 году инвестиции в оборонную сферу принесли конкретные результаты — расширено серийное производство крылатых ракет и испытаны новые баллистические и крылатые ракеты с большей дальностью поражения. Также продолжается работа по поставкам ЗРК совместного производства украинских и иностранных предприятий.

Разработка и производство дальнобойного вооружения остается в фокусе Минобороны в 2025 году:

баллистических и крылатых ракет, которые должны стать сдерживающим фактором для страны-агрессора;

компонентов системы противоракетной обороны (ПРО), которые смогут эффективно защищать мирные города от вражеских атак;

отечественного комплекса ПРО, характеристики которого будут соответствовать наилучшим иностранным аналогам;

систем управления для зенитно-ракетных комплексов

Проводятся переговоры с партнерами о получении систем иностранного производства, вместе с западными компаниями создаются современные украинские системы ПРО.