Минобороны раскрыло подробности производства дальнобойного вооружения Украины в 2025 году

Использование дальнобойного оружия является одним из ключевых элементов для уменьшения военного потенциала России. Поэтому задачей Минобороны Украины в этом году станет создание средств, поражающих враждебные цели на максимальном расстоянии с высокой точностью.
Главные тезисы
- Создание дальнобойного оружия является стратегической задачей для Украины с целью снижения военного потенциала России.
- Украина активно развивает систему производства ракет и средств deep strike для поражения враждебных целей в глубоком тылу.
- Эффективная система противоракетной обороны станет приоритетом для защиты украинских городов от вражеских атак.
Производство дальнобойного оружия будет доминировать в украинском ВПК
В 2024 году инвестиции в оборонную сферу принесли конкретные результаты — расширено серийное производство крылатых ракет и испытаны новые баллистические и крылатые ракеты с большей дальностью поражения. Также продолжается работа по поставкам ЗРК совместного производства украинских и иностранных предприятий.
Разработка и производство дальнобойного вооружения остается в фокусе Минобороны в 2025 году:
баллистических и крылатых ракет, которые должны стать сдерживающим фактором для страны-агрессора;
компонентов системы противоракетной обороны (ПРО), которые смогут эффективно защищать мирные города от вражеских атак;
отечественного комплекса ПРО, характеристики которого будут соответствовать наилучшим иностранным аналогам;
систем управления для зенитно-ракетных комплексов
Проводятся переговоры с партнерами о получении систем иностранного производства, вместе с западными компаниями создаются современные украинские системы ПРО.
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