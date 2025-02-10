Минобороны раскрыло подробности производства дальнобойного вооружения Украины в 2025 году
Категория
Украина
Дата публикации

Минобороны раскрыло подробности производства дальнобойного вооружения Украины в 2025 году

Министерство обороны Украины
ракета
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Использование дальнобойного оружия является одним из ключевых элементов для уменьшения военного потенциала России. Поэтому задачей Минобороны Украины в этом году станет создание средств, поражающих враждебные цели на максимальном расстоянии с высокой точностью.

Главные тезисы

  • Создание дальнобойного оружия является стратегической задачей для Украины с целью снижения военного потенциала России.
  • Украина активно развивает систему производства ракет и средств deep strike для поражения враждебных целей в глубоком тылу.
  • Эффективная система противоракетной обороны станет приоритетом для защиты украинских городов от вражеских атак.

Производство дальнобойного оружия будет доминировать в украинском ВПК

Разрушение логистических цепочек и военных объектов в глубоком тылу России, уничтожение скопления живой силы и техники становятся возможны благодаря ракетам, баражующим авиабомбам и deep strike. Кроме того, для защиты украинских городов от вражеских обстрелов создается эффективная система противоракетной обороны.

В 2024 году инвестиции в оборонную сферу принесли конкретные результаты — расширено серийное производство крылатых ракет и испытаны новые баллистические и крылатые ракеты с большей дальностью поражения. Также продолжается работа по поставкам ЗРК совместного производства украинских и иностранных предприятий.

Разработка и производство дальнобойного вооружения остается в фокусе Минобороны в 2025 году:

  • баллистических и крылатых ракет, которые должны стать сдерживающим фактором для страны-агрессора;

  • компонентов системы противоракетной обороны (ПРО), которые смогут эффективно защищать мирные города от вражеских атак;

  • отечественного комплекса ПРО, характеристики которого будут соответствовать наилучшим иностранным аналогам;

  • систем управления для зенитно-ракетных комплексов

Проводятся переговоры с партнерами о получении систем иностранного производства, вместе с западными компаниями создаются современные украинские системы ПРО.

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