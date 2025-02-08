Міноборони створює спецконтракт для українців 18-24 років
Категорія
Україна
Дата публікації

Міноборони створює спецконтракт для українців 18-24 років

ЗСУ
Джерело:  Reuters

Глава держави Володимир Зеленський заявив, що в Україні розробляють спеціальний варіант контракту, який дасть можливість залучати до лав армії громадян у віці від 18 до 24 років.

Головні тези:

  • Контракт передбачає високе фінансове забезпечення та різні пільги для українців, які вирішать приєднатися до армії.
  • Ініціатива є альтернативою мобілізації, а тривалість контракту становитиме один рік.

Зеленський анонсував новий спецконтракт

Бойові бригади, досвідчені, разом з Міністерством оборони ... працюють над варіантом контракту для молодих людей віком від 18 до 24 років. Це для тих, хто хоче приєднатися.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Глава держави звертає увагу на те, що конкретно у цьому випадку йдеться не про мобілізацію.

За словами українського лідера, це буде "спеціальний контракт", в якому "буде багато пільг, дуже високе грошове забезпечення".

Що стосується терміну, то мовиться про один рік.

Деталі оприлюднимо найближчим часом, найближчими днями, — пообіцяв Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 18 травня 2024 року набрав чинності закон про мобілізацію. Зокрема він передбачає, що всі військовозобов’язані, призовники і резервісти віком від 18 до 60 років мають оновити свої дані.

Як відомо, це можна зробити у мобільному застосунку «Резерв+».

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