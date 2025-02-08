Зеленський готується до важливих переговорів з командою Трампа

Український лідер Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що незабаром відбудуться зустрічі та переговори на рівні команд із адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Команда Трампа готова до переговорів з Україною

За словами глави держави, наступні тижні можуть бути дуже насиченими у дипломатії.

Володимир Зеленський також пообіцяв, що він та його команда зроблять “все необхідне, щоб цей час був ефективним і продуктивним".

Ми завжди цінуємо співпрацю з президентом Трампом. Також плануємо зустрічі та переговори на рівні команд. Володимир Зеленський Президент України

Окрім того, вказано, що українські й американські адміністрації вже опрацьовують деталі.

Що важливо розуміти, того ж дня Трамп заявив, що може провести зустріч із Зеленським уже наступного тижня.

Представники ЗМІ поцікавилися, де може відбутись зустріч із Зеленським, Трамп сказав: "Може бути у Вашингтоні. Я туди (в Європу. — ред.) не збираюсь".

Також нещодавно американський лідер повідив, що наразі США "говорять з росіянами та з українським керівництвом".