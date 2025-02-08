Зеленский готовится к важным переговорам с командой Трампа

Украинский лидер Владимир Зеленский официально подтвердил, что вскоре пройдут встречи и переговоры на уровне команд с администрацией президента США Дональда Трампа.
Главные тезисы
- Вероятная локация встречи Зеленского и Трампа – Вашингтон.
- Президент США также сообщил об активных переговорах с Киевом и Москвой касательно завершения войны.
Команда Трампа готова к переговорам с Украиной
По словам главы государства, следующие недели могут быть очень насыщенными в дипломатии.
Владимир Зеленский также пообещал, что он и его команда сделают "все необходимое, чтобы это время было эффективным и продуктивным".
Кроме того, указано, что украинские и американские администрации уже прорабатывают детали.
Что важно понимать, в тот же день Трамп заявил, что может провести встречу с Зеленским на следующей неделе.
Представители СМИ поинтересовались, где может состояться встреча с Зеленским, Трамп сказал: "Может быть в Вашингтоне. Я туда (в Европу. — ред.) не собираюсь".
Также недавно американский лидер рассказал, что в настоящее время США "говорят с россиянами и украинским руководством".
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