Зеленский готовится к важным переговорам с командой Трампа
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Зеленский готовится к важным переговорам с командой Трампа

Владимир Зеленский
Зеленский
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Украинский лидер Владимир Зеленский официально подтвердил, что вскоре пройдут встречи и переговоры на уровне команд с администрацией президента США Дональда Трампа.

Главные тезисы

  • Вероятная локация встречи Зеленского и Трампа – Вашингтон.
  • Президент США также сообщил об активных переговорах с Киевом и Москвой касательно завершения войны.

Команда Трампа готова к переговорам с Украиной

По словам главы государства, следующие недели могут быть очень насыщенными в дипломатии.

Владимир Зеленский также пообещал, что он и его команда сделают "все необходимое, чтобы это время было эффективным и продуктивным".

Мы всегда ценим сотрудничество с президентом Трампом. Также планируем встречи и переговоры на уровне команд.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Кроме того, указано, что украинские и американские администрации уже прорабатывают детали.

Что важно понимать, в тот же день Трамп заявил, что может провести встречу с Зеленским на следующей неделе.

Представители СМИ поинтересовались, где может состояться встреча с Зеленским, Трамп сказал: "Может быть в Вашингтоне. Я туда (в Европу. — ред.) не собираюсь".

Также недавно американский лидер рассказал, что в настоящее время США "говорят с россиянами и украинским руководством".

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