Оружие за металлы. Зеленский впервые ответил на предложение Трампа

По словам главы государства Владимира Зеленского, в случае подписания соглашения с командой Дональда Трампа, США и Украина могут совместно разрабатывать полезные ископаемые на украинской территории.
Главные тезисы
- Зеленский положительно отреагировал на предложение Трампа.
- Украина нуждается в гарантиях безопасности от своих союзников, чтобы защитить людей и ресурсы.
- Под российской оккупацией находятся менее 20% минеральных ресурсов Украины.
Зеленский положительно отреагировал на предложение Трампа
Президент в очередной раз напомнил о том, что Украина нуждается в гарантиях безопасности от своих союзников как части любого урегулирования войны.
На этом фоне он подтвердил, что официальный Киев открыт для подписания "соглашения" с Вашингтоном.
По словам главы государства, он не предлагает "отдавать" свои ресурсы США — речь идет об оформлении взаимовыгодного партнерства для их совместной разработки.
Что важно понимать, по состоянию на сегодняшний день под российской оккупацией находятся менее 20% минеральных ресурсов Украины, в том числе около 50% месторождений редкоземельных элементов.
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