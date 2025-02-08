Оружие за металлы. Зеленский впервые ответил на предложение Трампа

По словам главы государства Владимира Зеленского, в случае подписания соглашения с командой Дональда Трампа, США и Украина могут совместно разрабатывать полезные ископаемые на украинской территории.

Зеленский положительно отреагировал на предложение Трампа

Президент в очередной раз напомнил о том, что Украина нуждается в гарантиях безопасности от своих союзников как части любого урегулирования войны.

На этом фоне он подтвердил, что официальный Киев открыт для подписания "соглашения" с Вашингтоном.

Мы должны остановить Путина и защитить то, что у нас есть — очень богатый Днепровский регион, центральную Украину, подчеркнул Владимир Зеленский. Поделиться

По словам главы государства, он не предлагает "отдавать" свои ресурсы США — речь идет об оформлении взаимовыгодного партнерства для их совместной разработки.

Американцы больше всего помогли, и поэтому американцы должны больше заработать. И они должны иметь этот приоритет, и они получат его. Я тоже хотел бы поговорить об этом с президентом Трампом. Владимир Зеленский Президент Украины

Что важно понимать, по состоянию на сегодняшний день под российской оккупацией находятся менее 20% минеральных ресурсов Украины, в том числе около 50% месторождений редкоземельных элементов.