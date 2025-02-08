Зброя за метали. Зеленський уперше відповів на пропозицію Трампа

За словами глави держави Володимира Зеленського, у разі підписання угоди з командою Дональда Трампа США та Україна можуть спільно розробляти корисні копалини на українській території.

Зеленський позитивно відреагував на пропозицію Трампа

Президент вкотре нагадав про те, що Україна потребує гарантій безпеки від своїх союзників як частини будь-якого врегулювання війни.

На цьому тлі він підтвердив, що офіційний Київ відкритий до підписання "угоди" з Вашингтоном.

Ми повинні зупинити Путіна і захистити те, що у нас є — дуже багатий Дніпровський регіон, центральну Україну, — наголосив Володимир Зеленський. Поширити

За словами глави держави, він не пропонує "віддавати" свої ресурси США — йдеться про оформлення взаємовигідного партнерства для їхньої спільної розробки.

Американці найбільше допомогли, і тому американці повинні найбільше заробити. І вони повинні мати цей пріоритет, і вони його матимуть. Я також хотів би поговорити про це з президентом Трампом. Володимир Зеленський Президент України

Що важливо розуміти, станом на сьогодні під російською окупацією перебувають менш як 20% мінеральних ресурсів України, зокрема близько 50% родовищ рідкісноземельних елементів.