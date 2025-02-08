Зброя за метали. Зеленський уперше відповів на пропозицію Трампа

За словами глави держави Володимира Зеленського, у разі підписання угоди з командою Дональда Трампа США та Україна можуть спільно розробляти корисні копалини на українській території.
Головні тези:
- Зеленський позитивно відреагував на пропозицію Трампа щодо спільної розробки корисних копалин на українській території.
- Україна потребує гарантій безпеки від своїх союзників, щоб захистити людей та ресурси.
- Під російською окупацією перебувають менш як 20% мінеральних ресурсів України.
Зеленський позитивно відреагував на пропозицію Трампа
Президент вкотре нагадав про те, що Україна потребує гарантій безпеки від своїх союзників як частини будь-якого врегулювання війни.
На цьому тлі він підтвердив, що офіційний Київ відкритий до підписання "угоди" з Вашингтоном.
За словами глави держави, він не пропонує "віддавати" свої ресурси США — йдеться про оформлення взаємовигідного партнерства для їхньої спільної розробки.
Що важливо розуміти, станом на сьогодні під російською окупацією перебувають менш як 20% мінеральних ресурсів України, зокрема близько 50% родовищ рідкісноземельних елементів.
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