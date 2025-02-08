Зброя за метали. Зеленський уперше відповів на пропозицію Трампа
Категорія
Політика
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Зброя за метали. Зеленський уперше відповів на пропозицію Трампа

Зеленський
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Джерело:  Reuters

За словами глави держави Володимира Зеленського, у разі підписання угоди з командою Дональда Трампа США та Україна можуть спільно розробляти корисні копалини на українській території.

Головні тези:

  • Зеленський позитивно відреагував на пропозицію Трампа щодо спільної розробки корисних копалин на українській території.
  • Україна потребує гарантій безпеки від своїх союзників, щоб захистити людей та ресурси.
  • Під російською окупацією перебувають менш як 20% мінеральних ресурсів України.

Зеленський позитивно відреагував на пропозицію Трампа

Президент вкотре нагадав про те, що Україна потребує гарантій безпеки від своїх союзників як частини будь-якого врегулювання війни.

На цьому тлі він підтвердив, що офіційний Київ відкритий до підписання "угоди" з Вашингтоном.

Ми повинні зупинити Путіна і захистити те, що у нас є — дуже багатий Дніпровський регіон, центральну Україну, — наголосив Володимир Зеленський.

За словами глави держави, він не пропонує "віддавати" свої ресурси США — йдеться про оформлення взаємовигідного партнерства для їхньої спільної розробки.

Американці найбільше допомогли, і тому американці повинні найбільше заробити. І вони повинні мати цей пріоритет, і вони його матимуть. Я також хотів би поговорити про це з президентом Трампом.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Що важливо розуміти, станом на сьогодні під російською окупацією перебувають менш як 20% мінеральних ресурсів України, зокрема близько 50% родовищ рідкісноземельних елементів.

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