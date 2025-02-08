Минобороны создает спецконтракт для украинцев 18-24 лет

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что в Украине разрабатывают специальный вариант контракта, который позволит привлечь в ряды армии граждан в возрасте от 18 до 24 лет.

Зеленский анонсировал новый спецконтракт

Боевые бригады, опытные, вместе с Министерством обороны… работают над вариантом контракта для молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. Это для тех, кто желает присоединиться. Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства обращает внимание на то, что именно в этом случае речь идет не о мобилизации.

По словам украинского лидера, это будет "специальный контракт", в котором "будет много льгот, очень высокое денежное довольствие".

Что касается длительности, то это будет один год.

Детали будут обнародованы в ближайшее время, в ближайшие дни, — пообещал Владимир Зеленский. Поделиться

Напомним, 18 мая 2024 года вступил в силу закон о мобилизации. В частности, он предусматривает, что все военнообязанные, призывники и резервисты в возрасте от 18 до 60 лет должны обновить свои данные.

Как известно, это можно сделать в мобильном приложении «Резерв+».