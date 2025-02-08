Минобороны создает спецконтракт для украинцев 18-24 лет

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что в Украине разрабатывают специальный вариант контракта, который позволит привлечь в ряды армии граждан в возрасте от 18 до 24 лет.
Главные тезисы
- Контракт предусматривает высокое финансовое обеспечение и разные льготы для украинцев, которые решат присоединиться к армии.
- Инициатива является альтернативой мобилизации, а продолжительность контракта будет составлять один год.
Зеленский анонсировал новый спецконтракт
Глава государства обращает внимание на то, что именно в этом случае речь идет не о мобилизации.
По словам украинского лидера, это будет "специальный контракт", в котором "будет много льгот, очень высокое денежное довольствие".
Что касается длительности, то это будет один год.
Напомним, 18 мая 2024 года вступил в силу закон о мобилизации. В частности, он предусматривает, что все военнообязанные, призывники и резервисты в возрасте от 18 до 60 лет должны обновить свои данные.
Как известно, это можно сделать в мобильном приложении «Резерв+».
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