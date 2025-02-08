Минобороны создает спецконтракт для украинцев 18-24 лет
Категория
Украина
Дата публикации

Минобороны создает спецконтракт для украинцев 18-24 лет

ВСУ
Read in English
Читати українською
Источник:  Reuters

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что в Украине разрабатывают специальный вариант контракта, который позволит привлечь в ряды армии граждан в возрасте от 18 до 24 лет.

Главные тезисы

  • Контракт предусматривает высокое финансовое обеспечение и разные льготы для украинцев, которые решат присоединиться к армии.
  • Инициатива является альтернативой мобилизации, а продолжительность контракта будет составлять один год.

Зеленский анонсировал новый спецконтракт

Боевые бригады, опытные, вместе с Министерством обороны… работают над вариантом контракта для молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. Это для тех, кто желает присоединиться.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Глава государства обращает внимание на то, что именно в этом случае речь идет не о мобилизации.

По словам украинского лидера, это будет "специальный контракт", в котором "будет много льгот, очень высокое денежное довольствие".

Что касается длительности, то это будет один год.

Детали будут обнародованы в ближайшее время, в ближайшие дни, — пообещал Владимир Зеленский.

Напомним, 18 мая 2024 года вступил в силу закон о мобилизации. В частности, он предусматривает, что все военнообязанные, призывники и резервисты в возрасте от 18 до 60 лет должны обновить свои данные.

Как известно, это можно сделать в мобильном приложении «Резерв+».

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Оружие за металлы. Зеленский впервые ответил на предложение Трампа
Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ снова усилила напор — что происходит на фронте
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский готовится к важным переговорам с командой Трампа
Владимир Зеленский
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?