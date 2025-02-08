Армия РФ снова усилила напор — что происходит на фронте

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки произошло 123 боевых столкновения. Враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 106 авиационных ударов, сбросив 169 КАБ, применил 2170 дронов-камикадзе. Более того, россияне совершили более 5300 обстрелов.
Главные тезисы
- На фронте в Украине продолжаются боевые действия, армия РФ усиливает давление, совершает авиаудары и обстрелы.
- За прошедшие сутки российские войска вновь понесли бешеные потери.
Потери армии РФ по состоянию на 8 февраля 2025 года:
личного состава — около 847860 (+1210) человек,
танков — 9981 (+6) ед,
боевых бронированных машин — 20777 (+22) ед,
артиллерийских систем — 22820 (+35) ед,
РСЗО — 1273 (+2) ед,
средства ПВО — 1056 (+0) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 331 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 24403 (+102),
крылатые ракеты — 3054 (+0),
корабли /катера — 28 (+0) ед,
подлодки — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 36402 (+95) ед,
специальная техника — 3738 (+0)
Кроме того, указано, что 7 февраля авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 20 районов сосредоточения личного состава и техники, средство противовоздушной обороны и артиллерийскую систему армии РФ.
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