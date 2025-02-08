Армия РФ снова усилила напор — что происходит на фронте
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ снова усилила напор — что происходит на фронте

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки произошло 123 боевых столкновения. Враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 106 авиационных ударов, сбросив 169 КАБ, применил 2170 дронов-камикадзе. Более того, россияне совершили более 5300 обстрелов.

Главные тезисы

  • На фронте в Украине продолжаются боевые действия, армия РФ усиливает давление, совершает авиаудары и обстрелы.
  • За прошедшие сутки российские войска вновь понесли бешеные потери.

Потери армии РФ по состоянию на 8 февраля 2025 года:

  • личного состава — около 847860 (+1210) человек,

  • танков — 9981 (+6) ед,

  • боевых бронированных машин — 20777 (+22) ед,

  • артиллерийских систем — 22820 (+35) ед,

  • РСЗО — 1273 (+2) ед,

  • средства ПВО — 1056 (+0) ед,

  • самолетов — 369 (+0) ед,

  • вертолетов — 331 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 24403 (+102),

  • крылатые ракеты — 3054 (+0),

  • корабли /катера — 28 (+0) ед,

  • подлодки — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 36402 (+95) ед,

  • специальная техника — 3738 (+0)

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Писаревка, Плоске, Басовка, Петропавловка, Зеленый Гай, Песчаное, Северск, Краматорск, Дружковка, Константиновка, Алексеево-Дружковка, Александрополь, Екатериновка, Разлив, Новоселка, Новоселка.

Кроме того, указано, что 7 февраля авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 20 районов сосредоточения личного состава и техники, средство противовоздушной обороны и артиллерийскую систему армии РФ.

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