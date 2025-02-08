Армія РФ знову посилила натиск — що відбувається на фронті
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ знову посилила натиск — що відбувається на фронті

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
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Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби відбулося 123 бойових зіткнення. Ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 106 авіаційних ударів, скинувши 169 КАБ, застосував 2170 дронів-камікадзе. Ба більше, росіяни здійснили понад 5300 обстрілів.

Головні тези:

  • На фронті в Україні тривають бойові дії, армія РФ посилює натиск, здійснює авіаудари та обстріли.
  • Протягом минулої доби російські війська знову зазнали шалених втрат.

Втрати армії РФ станом на 8 лютого 2025 року:

  • особового складу — близько 847860 (+1210) осіб,

  • танків — 9981 (+6) од,

  • бойових броньованих машин — 20777 (+22) од,

  • артилерійських систем — 22820 (+35) од,

  • РСЗВ — 1273 (+2) од,

  • засоби ППО — 1056 (+0) од,

  • літаків — 369 (+0) од,

  • гелікоптерів — 331 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 24403 (+102),

  • крилаті ракети — 3054 (+0),

  • кораблі /катери — 28 (+0) од,

  • підводні човни — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 36402 (+95) од,

  • спеціальна техніка — 3738 (+0)

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Писарівка, Плоске, Басівка, Петропавлівка, Зелений Гай, Піщане, Сіверськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка, Олексіїво-Дружківка, Олександропіль, Катеринівка, Розлив, Новосілка, Новодарівка та Гуляйполе.

Окрім того, вказано, що 7 лютого авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 20 районів зосередження особового складу та техніки, засіб протиповітряної оборони та артилерійську систему армії РФ.

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