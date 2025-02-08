Армія РФ знову посилила натиск — що відбувається на фронті

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби відбулося 123 бойових зіткнення. Ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 106 авіаційних ударів, скинувши 169 КАБ, застосував 2170 дронів-камікадзе. Ба більше, росіяни здійснили понад 5300 обстрілів.
Головні тези:
- На фронті в Україні тривають бойові дії, армія РФ посилює натиск, здійснює авіаудари та обстріли.
- Протягом минулої доби російські війська знову зазнали шалених втрат.
Втрати армії РФ станом на 8 лютого 2025 року:
особового складу — близько 847860 (+1210) осіб,
танків — 9981 (+6) од,
бойових броньованих машин — 20777 (+22) од,
артилерійських систем — 22820 (+35) од,
РСЗВ — 1273 (+2) од,
засоби ППО — 1056 (+0) од,
літаків — 369 (+0) од,
гелікоптерів — 331 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 24403 (+102),
крилаті ракети — 3054 (+0),
кораблі /катери — 28 (+0) од,
підводні човни — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 36402 (+95) од,
спеціальна техніка — 3738 (+0)
Окрім того, вказано, що 7 лютого авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 20 районів зосередження особового складу та техніки, засіб протиповітряної оборони та артилерійську систему армії РФ.
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