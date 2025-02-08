Десятки дронів атакували різні регіони Росії — відео

Уночі 8 лютого у країні-агресорці Росії гримить потужна “бавовна”. Згідно з останніми даними, безпілотники атакували нафтоперегінну станцію в Кумилженському районі Волгоградської області та ще кілька областей РФ.

Атака дронів на Росію 8 лютого — що відомо

Факт повітряного нападу підтвердив губернатор Волгоградської області РФ Андрій Бочаров.

Однак він почав традиційно брехати, що атаку БпЛА на нафтоперегінну станцію в Кумилженському районі, мовляв, "було відбито".

Бочаров також запевняє, що цього разу минулого без пожежі та постраждалих.

Окрім того, вказано, що мешканці Ростова-на-Дону заявили про вибухи, однак офіційної інформації поки немає.

Міноборони Росії згодом почало стверджувати, що протягом ночі над країною-агресоркою збили 36 українських безпілотників.

В оборонному відомстві запевняють, що 18 дронів збили в Ростовській області, 11 — у Волгоградській, п'ять — у Білгородській і два — над Краснодарським краєм.

До слова, 31 січня 2025 року підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ та ГУР МО України, у взаємодії з іншими компонентами Сил оборони, завдали удару по нафтопереробному заводу "Лукойл-Волгограднафтопереробка"у Волгоградській області РФ.