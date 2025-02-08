Десятки дронів атакували різні регіони Росії — відео
Категорія
Події
Дата публікації

Десятки дронів атакували різні регіони Росії — відео

пожежа
Read in English
Джерело:  online.ua

Уночі 8 лютого у країні-агресорці Росії гримить потужна “бавовна”. Згідно з останніми даними, безпілотники атакували нафтоперегінну станцію в Кумилженському районі Волгоградської області та ще кілька областей РФ.

Головні тези:

  • Міноборони Росії заявило про збиття 36 українських безпілотників.
  • Мешканці Ростова-на-Дону повідомили, що чули гучні вибухи.

Атака дронів на Росію 8 лютого — що відомо

Факт повітряного нападу підтвердив губернатор Волгоградської області РФ Андрій Бочаров.

Однак він почав традиційно брехати, що атаку БпЛА на нафтоперегінну станцію в Кумилженському районі, мовляв, "було відбито".

Бочаров також запевняє, що цього разу минулого без пожежі та постраждалих.

Окрім того, вказано, що мешканці Ростова-на-Дону заявили про вибухи, однак офіційної інформації поки немає.

Міноборони Росії згодом почало стверджувати, що протягом ночі над країною-агресоркою збили 36 українських безпілотників.

В оборонному відомстві запевняють, що 18 дронів збили в Ростовській області, 11 — у Волгоградській, п'ять — у Білгородській і два — над Краснодарським краєм.

До слова, 31 січня 2025 року підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ та ГУР МО України, у взаємодії з іншими компонентами Сил оборони, завдали удару по нафтопереробному заводу "Лукойл-Волгограднафтопереробка"у Волгоградській області РФ.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Потужна "бавовна" у Брянську. ГУР розкрило нові деталі атаки
пожежа
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Масштабна "бавовна" у РФ. Сили оборони України атакували НПЗ, хімзаводи та аеродром
Масштабна "бавовна" у РФ. Сили оборони України атакували НПЗ, хімзаводи та аеродром
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
"Бавовна" у Селидовому на Донеччині — завдано удару по штабу бригади армії РФ
Селидове

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?