Десятки дронів атакували різні регіони Росії — відео

Уночі 8 лютого у країні-агресорці Росії гримить потужна “бавовна”. Згідно з останніми даними, безпілотники атакували нафтоперегінну станцію в Кумилженському районі Волгоградської області та ще кілька областей РФ.
Головні тези:
- Міноборони Росії заявило про збиття 36 українських безпілотників.
- Мешканці Ростова-на-Дону повідомили, що чули гучні вибухи.
Атака дронів на Росію 8 лютого — що відомо
Факт повітряного нападу підтвердив губернатор Волгоградської області РФ Андрій Бочаров.
Однак він почав традиційно брехати, що атаку БпЛА на нафтоперегінну станцію в Кумилженському районі, мовляв, "було відбито".
Бочаров також запевняє, що цього разу минулого без пожежі та постраждалих.
Окрім того, вказано, що мешканці Ростова-на-Дону заявили про вибухи, однак офіційної інформації поки немає.
Міноборони Росії згодом почало стверджувати, що протягом ночі над країною-агресоркою збили 36 українських безпілотників.
В оборонному відомстві запевняють, що 18 дронів збили в Ростовській області, 11 — у Волгоградській, п'ять — у Білгородській і два — над Краснодарським краєм.
До слова, 31 січня 2025 року підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ та ГУР МО України, у взаємодії з іншими компонентами Сил оборони, завдали удару по нафтопереробному заводу "Лукойл-Волгограднафтопереробка"у Волгоградській області РФ.
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