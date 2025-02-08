Ночью 8 февраля в стране-агрессорке России гремела мощная "бавовна". Согласно последним данным, беспилотники атаковали нефтеперегонную станцию в Кумылженском районе Волгоградской области и еще несколько областей РФ.

Атака дронов на Россию 8 февраля — что известно

Факт воздушного нападения подтвердил губернатор Волгоградской области РФ Андрей Бочаров.

Однако он начал традиционно врать, что атака БпЛА на нефтеперегонную станцию в Кумылженском районе, мол, "была отбита".

Бочаров также уверяет, что в этот раз в обошлось без пожара и пострадавших.

Кроме того, указано, что жители Ростова-на-Дону заявили о взрывах, однако официальной информации пока нет.

Минобороны России впоследствии начало утверждать, что в течение ночи над страной-агрессоркой сбили 36 украинских беспилотников.

В оборонном ведомстве уверяют, что 18 дронов сбили в Ростовской области, 11 — в Волгоградской, пять — в Белгородской и две — над Краснодарским краем.

К слову, 31 января 2025 г. подразделения Сил беспилотных систем ВСУ и ГУР МО Украины, во взаимодействии с другими компонентами Сил обороны, нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл-Волгограднефтепереработка" в Волгоградской области РФ.