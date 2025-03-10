Зроблено в Україні. Міноборони придбає 4,5 млн дронів у 2025 році

Міноборони придбає 4,5 млн українських дронів

Міністерство оборони України оголосило про намір закупити 4,5 млн FPV-дронів українського виробництва у 2025 році.

Загальна сума, виділена на придбання безпілотних літальних апаратів, складе понад 110 млрд грн, з яких 102 млрд будуть направлені через АОЗ (Агенція оборонних закупівель).

Цей крок є частиною масштабної програми оснащення української армії сучасними технологіями для забезпечення переваги на фронті.

Міністр оборони Рустем Умєров також зазначив, що на 2025 рік країна ставить за мету виготовити ще кілька мільйонів безпілотників, щоб не допустити домінування Росії у цій сфері.