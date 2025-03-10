Сделано в Украине. Минобороны приобретет 4,5 млн дронов в 2025 году
Категория
Украина
Дата публикации

Сделано в Украине. Минобороны приобретет 4,5 млн дронов в 2025 году

Минобороны Украины
дроны
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В Украине планируют закупить 4,5 миллиона FPV-дронов. Общая сумма закупок составит более 110 млрд. грн.

Главные тезисы

  • Минобороны Украины планирует закупить 4,5 млн FPV-дронов украинского производства в 2025 году.
  • Общая сумма закупок составит более 110 млрд грн, средства будут направлены через АОЗ.
  • Это важный шаг для обеспечения украинской армии современными технологиями и обеспечения преимуществ на фронте.

Минобороны приобретет 4,5 млн украинских дронов

Министерство обороны Украины объявило о намерении закупить 4,5 млн FPV-дронов украинского производства в 2025 году.

Общая сумма, выделенная на приобретение беспилотных летательных аппаратов, составит более 110 млрд. грн., из которых 102 млрд. будут направлены через АОЗ (Агентство оборонных закупок).

Этот шаг является частью масштабной программы оснащения украинской армии современными технологиями для обеспечения преимуществ на фронте.

Министр обороны Рустем Умеров также отметил, что на 2025 год страна ставит целью изготовить еще несколько миллионов беспилотников, чтобы не допустить доминирования России в этой сфере.

В октябре премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что к концу 2024 года в Украине планируется производство 1,5 млн дронов.

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