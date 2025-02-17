Украинские дроны поразили Ильский НПЗ и нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» — источники
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Украинские дроны поразили Ильский НПЗ и нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» — источники

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Источник:  Укринформ

В ночь на 17 февраля СБУ и ССО ВСУ продолжили введение «дроновых санкций» сразу против двух важных предприятий РФ, работающих на вражеский ВПК: Ильского НПЗ и нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская». Об этом сообщают источники в СБУ.

Главные тезисы

  • Украинские дроны атаковали Ильский НПЗ и нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» в ночь на 17 февраля.
  • Атака привела к пожарам и значительным убыткам на объектах, работающих на оборонку России и способствующих финансированию войны.
  • Ильский НПЗ и НПС «Кропоткинская» были остановлены из-за повреждений, что привело к перекачке нефти в обход этих станций.

Атака дронов на два нефтяных объекта РФ: что известно

В районе Ильского НПЗ раздалось не менее 20 взрывов.

На заводе начался пожар. Этот завод включает в себя шесть технологических установок переработки нефти общей мощностью 6,6 млн т в год. В феврале прошлого года дроны СБУ уже поражали его. Тогда была повреждена установка первичной переработки нефти ценой 50 млн долл. США, сообщили источники.

Второй успешной целью украинских беспилотников стало НПС «Кропоткинская». Это крупнейшая нефтеперекачивающая станция «Каспийского трубопроводного консорциума» на территории России. В результате атаки НПС остановилась, ее вывели из эксплуатации. Теперь перекачка нефти идет в обход этой станции.

Нефтяные заводы и нефтеперекачивающие станции РФ являются вполне законными целями. Они не только работают на оборонку России, обеспечивают топливом вражеские войска, но важны для экономики РФ, финансирующей войну благодаря нефтяным сверхприбылям. Так что визиты дронов на эти объекты будут продолжаться, — сообщил информированный источник в СБУ.

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