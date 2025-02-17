Украинские дроны поразили Ильский НПЗ и нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» — источники

В ночь на 17 февраля СБУ и ССО ВСУ продолжили введение «дроновых санкций» сразу против двух важных предприятий РФ, работающих на вражеский ВПК: Ильского НПЗ и нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская». Об этом сообщают источники в СБУ.

Атака дронов на два нефтяных объекта РФ: что известно

В районе Ильского НПЗ раздалось не менее 20 взрывов.

На заводе начался пожар. Этот завод включает в себя шесть технологических установок переработки нефти общей мощностью 6,6 млн т в год. В феврале прошлого года дроны СБУ уже поражали его. Тогда была повреждена установка первичной переработки нефти ценой 50 млн долл. США, сообщили источники.

Второй успешной целью украинских беспилотников стало НПС «Кропоткинская». Это крупнейшая нефтеперекачивающая станция «Каспийского трубопроводного консорциума» на территории России. В результате атаки НПС остановилась, ее вывели из эксплуатации. Теперь перекачка нефти идет в обход этой станции.