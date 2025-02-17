Українські дрони уразили Ільський НПЗ та нафтоперекачувальну станцію «Кропоткінська» — джерела

У ніч проти 17 лютого СБУ та ССО ЗСУ продовжили запровадження «дронових санкцій» відразу проти двох важливих підприємств РФ, які працюють на ворожий ВПК: Ільського НПЗ та нафтоперекачувальної станції «Кропоткінська». Про це повідомляють джерела в СБУ.

Атака дронів на два нафтові об’єкти РФ: що відомо

У районі Ільського НПЗ пролунало не менше 20 вибухів.

На заводі розпочалася пожежа. Цей завод включає шість технологічних установок переробки нафти загальною потужністю 6,6 млн т на рік. В лютому минулого року дрони СБУ вже уражали його. Тоді була пошкоджена установка первинної переробки нафти ціною 50 млн дол США, — повідомили джерела.

Другою успішною ціллю українських безпілотників стала НПС «Кропоткінська». Це — найбільша нафтоперекачувальна станція «Каспійського трубопровідного консорціуму» на території Росії. Внаслідок атаки НПС зупинилася, її вивели з експлуатації. Тепер перекачування нафти йде в обхід цієї станції.