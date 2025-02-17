Українські дрони уразили Ільський НПЗ та нафтоперекачувальну станцію «Кропоткінська» — джерела
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Українські дрони уразили Ільський НПЗ та нафтоперекачувальну станцію «Кропоткінська» — джерела

дрони
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Джерело:  Укрінформ

У ніч проти 17 лютого СБУ та ССО ЗСУ продовжили запровадження «дронових санкцій» відразу проти двох важливих підприємств РФ, які працюють на ворожий ВПК: Ільського НПЗ та нафтоперекачувальної станції «Кропоткінська». Про це повідомляють джерела в СБУ.

Головні тези:

  • У ніч проти 17 лютого українські дрони атакували Ільський НПЗ та нафтоперекачувальну станцію «Кропоткінська».
  • На Ільському НПЗ пролунало близько 20 вибухів, розпочалася пожежа на заводі, що призвело до значних збитків.
  • НПС «Кропоткінська», найбільша нафтоперекачувальна станція на території Росії, також потрапила під удар українських дронів та припинила свою роботу.

Атака дронів на два нафтові об’єкти РФ: що відомо

У районі Ільського НПЗ пролунало не менше 20 вибухів.

На заводі розпочалася пожежа. Цей завод включає шість технологічних установок переробки нафти загальною потужністю 6,6 млн т на рік. В лютому минулого року дрони СБУ вже уражали його. Тоді була пошкоджена установка первинної переробки нафти ціною 50 млн дол США, — повідомили джерела.

Другою успішною ціллю українських безпілотників стала НПС «Кропоткінська». Це — найбільша нафтоперекачувальна станція «Каспійського трубопровідного консорціуму» на території Росії. Внаслідок атаки НПС зупинилася, її вивели з експлуатації. Тепер перекачування нафти йде в обхід цієї станції.

Нафтові заводи та нафтоперекачувальні станції РФ є цілком законними цілями. Вони не лише працюють на оборонку Росії, забезпечують паливом ворожі війська, але є важливими для економіки РФ, котра фінансує війну завдяки нафтовим надприбуткам. Тож візити дронів на ці об’єкти продовжуватимуться, — повідомило поінформоване джерело в СБУ.

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