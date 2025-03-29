В Украине будут развивать космические технологии — Минобороны создало новое управление

Минобороны Украины создало управление космической политики. Она должна объединить государственные и частные компании, а также ученых космической отрасли для взаимодействия с украинским войском.
Главные тезисы
- Минобороны Украины создало управление космической политики для сотрудничества с государственными и частными компаниями в области космических технологий.
- Украина планирует иметь национальные спутники для оборонных целей и систему оповещений воздушных тревог до 2030 года.
- В рамках нового управления космической политики Минобороны намерено стать основным заказчиком в стране космической техники, продуктов и услуг.
В Украине появилось управление космической политики
Об этом во время форума Space For Ukraine рассказала заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.
По ее словам, оборонное ведомство намерено стать основным заказчиком в Украине космической техники, продуктов и услуг. А это управление должно объединить государственные и частные институты, ученые космической отрасли для взаимодействия с Силами обороны.
Она добавила, что до 2030 г. Украина планирует иметь национальные спутники для оборонных целей, а также систему оповещений воздушных тревог и контроля космического пространства.
В январе 2021 года Кабинет министров одобрил концепцию общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2021-2025 годы. Она предполагала создание до двух тысяч новых рабочих мест в космической отрасли и рост научно-технического персонала в этой сфере.
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