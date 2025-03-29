В Украине будут развивать космические технологии — Минобороны создало новое управление
Категория
Украина
Дата публикации

В Украине будут развивать космические технологии — Минобороны создало новое управление

космос
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Источник:  Суспільне

Минобороны Украины создало управление космической политики. Она должна объединить государственные и частные компании, а также ученых космической отрасли для взаимодействия с украинским войском.

Главные тезисы

  • Минобороны Украины создало управление космической политики для сотрудничества с государственными и частными компаниями в области космических технологий.
  • Украина планирует иметь национальные спутники для оборонных целей и систему оповещений воздушных тревог до 2030 года.
  • В рамках нового управления космической политики Минобороны намерено стать основным заказчиком в стране космической техники, продуктов и услуг.

В Украине появилось управление космической политики

Об этом во время форума Space For Ukraine рассказала заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

У нас есть закон о космической деятельности, который говорит, что Минобороны должно формировать политику в сфере военного космоса. Это не только закупка инновационных решений у инженеров, это не только создание комьюнити для того, чтобы лучшие решения приходили в Украину, а это и еще создание космических войск.

Екатерина Черногоренко

Екатерина Черногоренко

Заместитель министра обороны Украины по цифровизации

По ее словам, оборонное ведомство намерено стать основным заказчиком в Украине космической техники, продуктов и услуг. А это управление должно объединить государственные и частные институты, ученые космической отрасли для взаимодействия с Силами обороны.

Мы хотим, чтобы все инноваторы, все инженеры, думающие над тем, как разработать космические технологии знали контакты, понимали цифровые точки входа, чтобы с нами (Минобороны — ред.) взаимодействовать. Управление является координационным центром, является центром поколения смыслов, является центром поколения политик.

Она добавила, что до 2030 г. Украина планирует иметь национальные спутники для оборонных целей, а также систему оповещений воздушных тревог и контроля космического пространства.

В январе 2021 года Кабинет министров одобрил концепцию общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2021-2025 годы. Она предполагала создание до двух тысяч новых рабочих мест в космической отрасли и рост научно-технического персонала в этой сфере.

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