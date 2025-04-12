Розвідка Британії прогнозує нові серйозні проблеми для армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Розвідка Британії прогнозує нові серйозні проблеми для армії РФ

Міноборони Британії
армія РФ

Згідно з даними британських розвідників, російський диктатор Володимир Путін у майбутньому матиме дедалі менше ресурсів для підтримання витрат армії РФ на високому рівні.

Головні тези:

  • У березні Центральний банк Росії зберіг ключову процентну ставку на рівні 21%.
  • Процентні ставки у країні-агресорці перебувають на найвищому рівні за останні 20 років.

Стан російської економіки продовжує погіршуватися

Як вважає Міноборони Великої Британії, поки процентні ставки залишаються високими, кількість корпоративних банкрутств у Росії, цілком ймовірно, буде зростати.

Ще восени минулого року рубль обвалився до найнижчого рівня з початку вторгнення Росії в Україну в 2022 році (114 за долар США).

Однак російська валюта змогла зміцнитися до максимуму 81 за долар США в березні 2025 року.

Посилення рубля, найімовірніше, призведе до скорочення федеральних доходів від нафти і газу в рублевому еквіваленті, що посилить тиск на федеральний дефіцит, — наголошують британські розвідники.

Не можна також ігнорувати той факт, що інфляція у Росії продовжує зростати.

На цьому тлі дефіцит робочої сили, а також високі державні витрати вказують на те, що інфляція залишатиметься вищою за цільовий показник ЦБ РФ у 4 відсотки до 2025 року.

Довгостроковий інфляційний тиск, найімовірніше, посилить тиск на здатність Росії підтримувати високі витрати на оборону, — наголошує Міноборони Великої Британії.

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