Розвідка Британії прогнозує нові серйозні проблеми для армії РФ

Згідно з даними британських розвідників, російський диктатор Володимир Путін у майбутньому матиме дедалі менше ресурсів для підтримання витрат армії РФ на високому рівні.
Головні тези:
- У березні Центральний банк Росії зберіг ключову процентну ставку на рівні 21%.
- Процентні ставки у країні-агресорці перебувають на найвищому рівні за останні 20 років.
Стан російської економіки продовжує погіршуватися
Як вважає Міноборони Великої Британії, поки процентні ставки залишаються високими, кількість корпоративних банкрутств у Росії, цілком ймовірно, буде зростати.
Ще восени минулого року рубль обвалився до найнижчого рівня з початку вторгнення Росії в Україну в 2022 році (114 за долар США).
Однак російська валюта змогла зміцнитися до максимуму 81 за долар США в березні 2025 року.
Не можна також ігнорувати той факт, що інфляція у Росії продовжує зростати.
На цьому тлі дефіцит робочої сили, а також високі державні витрати вказують на те, що інфляція залишатиметься вищою за цільовий показник ЦБ РФ у 4 відсотки до 2025 року.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-