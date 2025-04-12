Розвідка Британії прогнозує нові серйозні проблеми для армії РФ

Згідно з даними британських розвідників, російський диктатор Володимир Путін у майбутньому матиме дедалі менше ресурсів для підтримання витрат армії РФ на високому рівні.

Стан російської економіки продовжує погіршуватися

Як вважає Міноборони Великої Британії, поки процентні ставки залишаються високими, кількість корпоративних банкрутств у Росії, цілком ймовірно, буде зростати.

Ще восени минулого року рубль обвалився до найнижчого рівня з початку вторгнення Росії в Україну в 2022 році (114 за долар США).

Однак російська валюта змогла зміцнитися до максимуму 81 за долар США в березні 2025 року.

Посилення рубля, найімовірніше, призведе до скорочення федеральних доходів від нафти і газу в рублевому еквіваленті, що посилить тиск на федеральний дефіцит, — наголошують британські розвідники. Поширити

Не можна також ігнорувати той факт, що інфляція у Росії продовжує зростати.

На цьому тлі дефіцит робочої сили, а також високі державні витрати вказують на те, що інфляція залишатиметься вищою за цільовий показник ЦБ РФ у 4 відсотки до 2025 року.

Довгостроковий інфляційний тиск, найімовірніше, посилить тиск на здатність Росії підтримувати високі витрати на оборону, — наголошує Міноборони Великої Британії. Поширити