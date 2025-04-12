Дуда назвав "найкращий шанс" на мир в Україні

На переконання польського лідера Анджея Дуди, саме президент США Дональд Трамп має найкращий шанс завершити війну Росії проти України, однак будь-який мир має бути "справедливим і тривалим".
Головні тези:
- Для досягнення миру у регіоні, Анджея Дуда віддає перевагу рішучому підходу Трампа.
- Президент Польщі переконаний, що Трамп знає, як зупинити Путіна.
Дуда продовжує підтримувати Трампа та його підхід
За словами президента Польщі, єдиний шанс на мир для України пов'язаний з очільником Білого дому.
Окрім того, Дуда прокоментував перемовини Трампа з російським диктатором Володимиром Путіна.
Він озвучив припущення, що американський лідер дійсно знає, з ким має справа.
Він також нагадав про те, що лідерам Європи досі не вдалося добитися завершення війни, тому, мовляв, надія залишилася лише на Трампа.
Як зазначив Дуда, ключове питання полягає в тому, чи буде Трамп достатньо рішучим, щоб зробити це.
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