На переконання польського лідера Анджея Дуди, саме президент США Дональд Трамп має найкращий шанс завершити війну Росії проти України, однак будь-який мир має бути "справедливим і тривалим".

Дуда продовжує підтримувати Трампа та його підхід

За словами президента Польщі, єдиний шанс на мир для України пов'язаний з очільником Білого дому.

Окрім того, Дуда прокоментував перемовини Трампа з російським диктатором Володимиром Путіна.

Він озвучив припущення, що американський лідер дійсно знає, з ким має справа.

Заборона "Північного потоку-2" під час свого першого терміну і перешкоджання енергетичним амбіціям Путіна через його державний енергетичний гігант "Газпром" є достатнім доказом того, що Трамп знає, куди бити, щоб було боляче. Анджей Дуда Президент Польщі

Він також нагадав про те, що лідерам Європи досі не вдалося добитися завершення війни, тому, мовляв, надія залишилася лише на Трампа.

Як зазначив Дуда, ключове питання полягає в тому, чи буде Трамп достатньо рішучим, щоб зробити це.