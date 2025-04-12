Дуда назвав "найкращий шанс" на мир в Україні
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Політика
Дата публікації

Дуда назвав "найкращий шанс" на мир в Україні

Дуда
Джерело:  Sky News

На переконання польського лідера Анджея Дуди, саме президент США Дональд Трамп має найкращий шанс завершити війну Росії проти України, однак будь-який мир має бути "справедливим і тривалим".

Головні тези:

  • Для досягнення миру у регіоні, Анджея Дуда віддає перевагу рішучому підходу Трампа.
  • Президент Польщі переконаний, що Трамп знає, як зупинити Путіна.

Дуда продовжує підтримувати Трампа та його підхід

За словами президента Польщі, єдиний шанс на мир для України пов'язаний з очільником Білого дому.

Окрім того, Дуда прокоментував перемовини Трампа з російським диктатором Володимиром Путіна.

Він озвучив припущення, що американський лідер дійсно знає, з ким має справа.

Заборона "Північного потоку-2" під час свого першого терміну і перешкоджання енергетичним амбіціям Путіна через його державний енергетичний гігант "Газпром" є достатнім доказом того, що Трамп знає, куди бити, щоб було боляче.

Анджей Дуда

Анджей Дуда

Президент Польщі

Він також нагадав про те, що лідерам Європи досі не вдалося добитися завершення війни, тому, мовляв, надія залишилася лише на Трампа.

Як зазначив Дуда, ключове питання полягає в тому, чи буде Трамп достатньо рішучим, щоб зробити це.

Адже для Європи, яка є сусідом Росії, що здійснює агресію проти України, також дуже важливо, щоб мир був справедливим і тривалим, — додав польський лідер.

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