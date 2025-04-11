Що відбувається у Курській області — дані розвідки Естонії

Станом на 11 квітня 2025 року Сили оборони України досі знаходяться на території Курської області РФ, де наразі тривають бої з російськими загарбниками. До такого висновку дійшли естонські розвідники.
Головні тези:
- Українські військові контролюють близько 50 квадратних кілометрів на Курщині.
- Воїни ЗСУ намагаються зв’язати сили російської армії на її ж території.
Як розвивається ситуація на Курщині
Розвідка Естонії отримала дані про те, що українські воїни досі контролюють близько 50 квадратних кілометрів.
Про це повідомив підполковник Янек Кессельманн — заступник керівника центру розвідки Збройних сил Естонії.
Він також підтвердив, що бійці ЗСУ посилюють свій тиск на півночі в інших місцях, зокрема у напрямку Бєлгорода.
За його словами, протягом останнього тижня найбільша інтенсивність бойових дій зафіксована у Донецькій області.
Естонський підполковник звертає увагу на те, що Сили оборони України здійснили визначні операції із завдання ударів у глибину.
Так, під потужні удари ЗСУ потрапили завод з виробництва вибухівки у Чапаєвському районі Самарської області, а також завод з виробництва оптоволокна у Саранську.
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