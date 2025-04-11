Що відбувається у Курській області — дані розвідки Естонії

Станом на 11 квітня 2025 року Сили оборони України досі знаходяться на території Курської області РФ, де наразі тривають бої з російськими загарбниками. До такого висновку дійшли естонські розвідники.

Як розвивається ситуація на Курщині

Розвідка Естонії отримала дані про те, що українські воїни досі контролюють близько 50 квадратних кілометрів.

Про це повідомив підполковник Янек Кессельманн — заступник керівника центру розвідки Збройних сил Естонії.

Він також підтвердив, що бійці ЗСУ посилюють свій тиск на півночі в інших місцях, зокрема у напрямку Бєлгорода.

Таким чином Україна намагається зв’язати сили російської армії, що не дає РФ підсилити головний напрямок удару чи відкрити новий напрямок, — наголосив Кессельманн. Поширити

За його словами, протягом останнього тижня найбільша інтенсивність бойових дій зафіксована у Донецькій області.

Естонський підполковник звертає увагу на те, що Сили оборони України здійснили визначні операції із завдання ударів у глибину.