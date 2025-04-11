Що відбувається у Курській області — дані розвідки Естонії
Категорія
Україна
Дата публікації

Що відбувається у Курській області — дані розвідки Естонії

ЗСУ
Джерело:  ERR

Станом на 11 квітня 2025 року Сили оборони України досі знаходяться на території Курської області РФ, де наразі тривають бої з російськими загарбниками. До такого висновку дійшли естонські розвідники.

Головні тези:

  • Українські військові контролюють близько 50 квадратних кілометрів на Курщині.
  • Воїни ЗСУ намагаються зв’язати сили російської армії на її ж території.

Як розвивається ситуація на Курщині

Розвідка Естонії отримала дані про те, що українські воїни досі контролюють близько 50 квадратних кілометрів.

Про це повідомив підполковник Янек Кессельманн — заступник керівника центру розвідки Збройних сил Естонії.

Він також підтвердив, що бійці ЗСУ посилюють свій тиск на півночі в інших місцях, зокрема у напрямку Бєлгорода.

Таким чином Україна намагається зв’язати сили російської армії, що не дає РФ підсилити головний напрямок удару чи відкрити новий напрямок, — наголосив Кессельманн.

За його словами, протягом останнього тижня найбільша інтенсивність бойових дій зафіксована у Донецькій області.

Естонський підполковник звертає увагу на те, що Сили оборони України здійснили визначні операції із завдання ударів у глибину.

Так, під потужні удари ЗСУ потрапили завод з виробництва вибухівки у Чапаєвському районі Самарської області, а також завод з виробництва оптоволокна у Саранську.

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