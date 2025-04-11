Что происходит в Курской области — данные разведки Эстонии

По состоянию на 11 апреля 2025 года Силы обороны Украины до сих пор находятся на территории Курской области РФ, где продолжаются бои с российскими захватчиками. К такому выводу пришли эстонские разведчики.
Главные тезисы
- Украинские военные контролируют около 50 квадратных километров на Курщине.
- Воины ВСУ пытаются связать силы российской армии на ее же территории.
Как развивается ситуация на Курщине
Разведка Эстонии получила данные о том, что украинские воины до сих пор контролируют около 50 квадратных километров.
Об этом сообщил подполковник Янек Кессельманн — заместитель руководителя центра разведки Вооруженных сил Эстонии.
Он также подтвердил, что бойцы ВСУ усиливают свое давление на севере в других местах, в частности, в направлении Белгорода.
По его словам, в течение последней недели наибольшая интенсивность боевых действий зафиксирована в Донецкой области.
Эстонский подполковник обращает внимание на то, что Силы обороны Украины совершили выдающиеся операции по нанесению ударов в глубину.
Так, под мощные удары ВСУ попали завод по производству взрывчатки в Чапаевском районе Самарской области, а также завод по производству оптоволокна в Саранске.
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