Что происходит в Курской области — данные разведки Эстонии
Категория
Украина
Дата публикации

Что происходит в Курской области — данные разведки Эстонии

ВСУ
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Источник:  ERR

По состоянию на 11 апреля 2025 года Силы обороны Украины до сих пор находятся на территории Курской области РФ, где продолжаются бои с российскими захватчиками. К такому выводу пришли эстонские разведчики.

Главные тезисы

  • Украинские военные контролируют около 50 квадратных километров на Курщине.
  • Воины ВСУ пытаются связать силы российской армии на ее же территории.

Как развивается ситуация на Курщине

Разведка Эстонии получила данные о том, что украинские воины до сих пор контролируют около 50 квадратных километров.

Об этом сообщил подполковник Янек Кессельманн — заместитель руководителя центра разведки Вооруженных сил Эстонии.

Он также подтвердил, что бойцы ВСУ усиливают свое давление на севере в других местах, в частности, в направлении Белгорода.

Таким образом, Украина пытается связать силы российской армии, что не дает РФ усилить главное направление удара или открыть новое направление, — подчеркнул Кессельманн.

По его словам, в течение последней недели наибольшая интенсивность боевых действий зафиксирована в Донецкой области.

Эстонский подполковник обращает внимание на то, что Силы обороны Украины совершили выдающиеся операции по нанесению ударов в глубину.

Так, под мощные удары ВСУ попали завод по производству взрывчатки в Чапаевском районе Самарской области, а также завод по производству оптоволокна в Саранске.

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