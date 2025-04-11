Что происходит в Курской области — данные разведки Эстонии

По состоянию на 11 апреля 2025 года Силы обороны Украины до сих пор находятся на территории Курской области РФ, где продолжаются бои с российскими захватчиками. К такому выводу пришли эстонские разведчики.

Как развивается ситуация на Курщине

Разведка Эстонии получила данные о том, что украинские воины до сих пор контролируют около 50 квадратных километров.

Об этом сообщил подполковник Янек Кессельманн — заместитель руководителя центра разведки Вооруженных сил Эстонии.

Он также подтвердил, что бойцы ВСУ усиливают свое давление на севере в других местах, в частности, в направлении Белгорода.

Таким образом, Украина пытается связать силы российской армии, что не дает РФ усилить главное направление удара или открыть новое направление, — подчеркнул Кессельманн. Поделиться

По его словам, в течение последней недели наибольшая интенсивность боевых действий зафиксирована в Донецкой области.

Эстонский подполковник обращает внимание на то, что Силы обороны Украины совершили выдающиеся операции по нанесению ударов в глубину.