Дуда назвал "лучший шанс" на мир в Украине

По мнению польского лидера Анджея Дуды, именно президент США Дональд Трамп имеет лучший шанс завершить войну России против Украины, однако любой мир должен быть "справедливым и длительным".
Главные тезисы
- Для достижения мира в регионе, Анджея Дуда предпочитает решительный подход Трампа.
- Президент Польши уверен, что Трамп знает, как остановить Путина.
Дуда продолжает поддерживать Трампа и его подход
По словам президента Польши, единственный шанс на мир для Украины связан с главой Белого дома.
Кроме того, Дуда прокомментировал переговоры Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.
Он озвучил предположение, что американский лидер действительно знает, с кем имеет дело.
Он также напомнил о том, что лидерам Европы до сих пор не удалось добиться завершения войны, потому, мол, надежда осталась только на Трампа.
Как отметил Дуда, ключевой вопрос заключается в том, будет ли Трамп достаточно решительным, чтобы сделать это.
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