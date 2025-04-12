Дуда назвал "лучший шанс" на мир в Украине
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Политика
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Дуда назвал "лучший шанс" на мир в Украине

Дуда
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Источник:  Sky News

По мнению польского лидера Анджея Дуды, именно президент США Дональд Трамп имеет лучший шанс завершить войну России против Украины, однако любой мир должен быть "справедливым и длительным".

Главные тезисы

  • Для достижения мира в регионе, Анджея Дуда предпочитает решительный подход Трампа.
  • Президент Польши уверен, что Трамп знает, как остановить Путина.

Дуда продолжает поддерживать Трампа и его подход

По словам президента Польши, единственный шанс на мир для Украины связан с главой Белого дома.

Кроме того, Дуда прокомментировал переговоры Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

Он озвучил предположение, что американский лидер действительно знает, с кем имеет дело.

Запрет "Северного потока-2" во время своего первого срока и препятствования энергетическим амбициям Путина из-за его государственного энергетического гиганта "Газпром" является достаточным доказательством того, что Трамп знает, куда бить, чтобы было больно.

Анджей Дуда

Анджей Дуда

Президент Польши

Он также напомнил о том, что лидерам Европы до сих пор не удалось добиться завершения войны, потому, мол, надежда осталась только на Трампа.

Как отметил Дуда, ключевой вопрос заключается в том, будет ли Трамп достаточно решительным, чтобы сделать это.

Ведь для Европы, соседствующей с Россией, которая совершает агрессию против Украины, также очень важно, чтобы мир был справедливым и длительным, — добавил польский лидер.

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