Розвідка США дізналася про кількість китайців у складі армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Розвідка США дізналася про кількість китайців у складі армії РФ

солдат Китаю
Джерело:  Reuters

Згідно з даними американських розвідників, на які посилаються журналісти, близько 200 громадян Китаю воюють на боці Росії проти України. Також вказано, що вони є найманцями та не мають прямого зв’язку з владою КНР.

Головні тези:

  • Наразі китайці не мають помітного впливу на військові операції Росії.
  • Зеленський звертає увагу на те, що Путін намагається затягнути тривалість війни.

Роль китайських солдатів у армії РФ

Інформаційна агенція Reuters поспілкувалася з американськими посадовцями, які мають доступ до даних розвідки США, а також з колишнім представником західної розвідки.

За словами останнього, близько 200 китайських найманців воюють за Росію і не мають жодного зв’язку з китайським урядом.

Окрім того, стверджується, китайські військові офіцери з дозволу Пекіна перебувають поблизу лінії фронту Росії, щоб "вивчати уроки та тактику з війни".

Як стверджують інсайдери ЗМІ, китайські бійці, найімовірніше, погано підготовку та не мають помітного впливу на військові операції армії РФ.

Український лідер Володимир Зеленський нещодавно повідомив, що "щонайменше кілька сотень громадян Китаю воюють у складі російських окупаційних сил".

За словами глави держави, диктатор Путін робить все можливе, щоб затягнути війну навіть за рахунок життів китайців.

Путіну було недостатньо солдатів із Північної Кореї. Тепер він намагається компенсувати втрати, залучаючи ще одну націю — китайців. Як довго він може продовжувати це робити? Ми маємо працювати разом, щоб такі питання були не про вибір Москви, а про наш спільний тиск на Москву, бо це єдиний шлях, як це може спрацювати.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

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