Розвідка США дізналася про кількість китайців у складі армії РФ

Згідно з даними американських розвідників, на які посилаються журналісти, близько 200 громадян Китаю воюють на боці Росії проти України. Також вказано, що вони є найманцями та не мають прямого зв’язку з владою КНР.

Роль китайських солдатів у армії РФ

Інформаційна агенція Reuters поспілкувалася з американськими посадовцями, які мають доступ до даних розвідки США, а також з колишнім представником західної розвідки.

За словами останнього, близько 200 китайських найманців воюють за Росію і не мають жодного зв’язку з китайським урядом.

Окрім того, стверджується, китайські військові офіцери з дозволу Пекіна перебувають поблизу лінії фронту Росії, щоб "вивчати уроки та тактику з війни".

Як стверджують інсайдери ЗМІ, китайські бійці, найімовірніше, погано підготовку та не мають помітного впливу на військові операції армії РФ.

Український лідер Володимир Зеленський нещодавно повідомив, що "щонайменше кілька сотень громадян Китаю воюють у складі російських окупаційних сил".

За словами глави держави, диктатор Путін робить все можливе, щоб затягнути війну навіть за рахунок життів китайців.