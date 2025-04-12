Разведка США узнала о количестве китайцев в составе армии РФ

Согласно данным американских разведчиков, на которые ссылаются журналисты, около 200 граждан Китая воюют на стороне России против Украины. Также указано, что они наемники и не имеют прямой связи с властями КНР.
Главные тезисы
- В настоящее время китайцы не оказывают заметного влияния на военные операции России.
- Зеленский обращает внимание на то, что Путин пытается затянуть время войны.
Роль китайских солдат в армии РФ
Информационное агентство Reuters пообщалось с американскими чиновниками, имеющими доступ к данным разведки США, а также бывшим представителем западной разведки.
По словам последнего, около 200 китайских наемников воюют за Россию и не имеют никакой связи с китайским правительством.
Кроме того, утверждается, что китайские военные офицеры с разрешения Пекина находятся вблизи линии фронта России, чтобы "изучать уроки и тактику во время войны".
Как утверждают инсайдеры СМИ, китайские бойцы, вероятнее всего, плохо подготовлены и не оказывают заметного влияния на военные операции армии РФ.
Украинский лидер Владимир Зеленский недавно сообщил, что "не менее нескольких сотен граждан Китая воюют в составе российских оккупационных сил".
По словам главы государства, диктатор Путин делает все возможное, чтобы затянуть войну даже за счет китайцев.
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