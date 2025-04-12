Разведка США узнала о количестве китайцев в составе армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Разведка США узнала о количестве китайцев в составе армии РФ

солдат КНР
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Источник:  Reuters

Согласно данным американских разведчиков, на которые ссылаются журналисты, около 200 граждан Китая воюют на стороне России против Украины. Также указано, что они наемники и не имеют прямой связи с властями КНР.

Главные тезисы

  • В настоящее время китайцы не оказывают заметного влияния на военные операции России.
  • Зеленский обращает внимание на то, что Путин пытается затянуть время войны.

Роль китайских солдат в армии РФ

Информационное агентство Reuters пообщалось с американскими чиновниками, имеющими доступ к данным разведки США, а также бывшим представителем западной разведки.

По словам последнего, около 200 китайских наемников воюют за Россию и не имеют никакой связи с китайским правительством.

Кроме того, утверждается, что китайские военные офицеры с разрешения Пекина находятся вблизи линии фронта России, чтобы "изучать уроки и тактику во время войны".

Как утверждают инсайдеры СМИ, китайские бойцы, вероятнее всего, плохо подготовлены и не оказывают заметного влияния на военные операции армии РФ.

Украинский лидер Владимир Зеленский недавно сообщил, что "не менее нескольких сотен граждан Китая воюют в составе российских оккупационных сил".

По словам главы государства, диктатор Путин делает все возможное, чтобы затянуть войну даже за счет китайцев.

Путину было недостаточно солдат из Северной Кореи. Теперь он пытается компенсировать потери, привлекая еще одну нацию — китайцев. Как долго он может продолжать это делать? Мы должны работать вместе, чтобы такие вопросы были не о выборе Москвы, а о нашем общем давлении на Москву, потому что это единственный путь, как это может сработать.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

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