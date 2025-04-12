В НАТО предупреждают о новых планах Путина относительно ядерного оружия
Категория
Мир
Дата публикации

В НАТО предупреждают о новых планах Путина относительно ядерного оружия

Путин
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Источник:  Welt am Sonntag

Как утверждает генсек НАТО Марк Рютте, команда российского диктатора Владимира Путина рассматривает сценарий размещения ядерного оружия в космосе. Он также подчеркнул, что это очень "тревожное" развитие событий.

Главные тезисы

  • Россия может использовать ядерное оружие против спутников.
  • В настоящее время страны НАТО активно адаптируются к новым вызовам в космосе.

Что снова задумала Россия

В НАТО боятся того, что страна-агрессор РФ активно готовится к войне в космосе и попытается использовать ядерное оружие против спутников.

Согласно последним данным, возможности Москвы в космосе устарели и не дотягивают до уровня западных стран.

Поэтому разработка ядерного оружия в космосе — это способ для России улучшить свои возможности. Это вызывает большую обеспокоенность.

Марк Рютте

Марк Рютте

Генсек НАТО

Он обращает внимание на то, что это было бы нарушением Договора о космосе 1967 года.

Нельзя также игнорировать тот факт, что в последнее время космос становится все более переполненным, опасным и непредсказуемым.

Мы знаем, что конкуренция в космосе жестока и становится все более ожесточенной. И не только в коммерческом плане. Это влияет на всю нашу безопасность, — предупреждает Марк Рютте.

На этом фоне генсек НАТО впервые объявил об усилении спутникового наблюдения за Арктикой из-за подозрительных действий России и Китая.

Спутники могут помочь нам отслеживать передвижения на суше и на море, а также обеспечить нашим войскам надежную и безопасную связь.

Марк Рютте

Марк Рютте

Генсек НАТО

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