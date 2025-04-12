В НАТО предупреждают о новых планах Путина относительно ядерного оружия

Как утверждает генсек НАТО Марк Рютте, команда российского диктатора Владимира Путина рассматривает сценарий размещения ядерного оружия в космосе. Он также подчеркнул, что это очень "тревожное" развитие событий.
Главные тезисы
- Россия может использовать ядерное оружие против спутников.
- В настоящее время страны НАТО активно адаптируются к новым вызовам в космосе.
Что снова задумала Россия
В НАТО боятся того, что страна-агрессор РФ активно готовится к войне в космосе и попытается использовать ядерное оружие против спутников.
Согласно последним данным, возможности Москвы в космосе устарели и не дотягивают до уровня западных стран.
Он обращает внимание на то, что это было бы нарушением Договора о космосе 1967 года.
Нельзя также игнорировать тот факт, что в последнее время космос становится все более переполненным, опасным и непредсказуемым.
На этом фоне генсек НАТО впервые объявил об усилении спутникового наблюдения за Арктикой из-за подозрительных действий России и Китая.
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