Эксперты и аналитики издания The Sun пришли к выводу, что именно ударные дроны стали “доминирующим убийцей” в захватнической войне России против Украины. Данные западных разведок указывают на то, что 8 из 10 военных, убитых и раненых, были атакованы устройствами, пилотируемыми молодыми солдатами, часто находящимися в много километрах от поля боя.

Дроны начали играть очень важную роль в войне

По данным западных официальных лиц, беспилотники действительно смогли заменить традиционные артиллерийские удары по целям.

Именно они сейчас являются главной причиной от 70 до 80% потерь как армии РФ, так и ВСУ.

Что важно понимать, ежедневно украинские воины подвергаются атакам по меньшей мере 100 ударных дронов — примерно по одному каждые 15 минут.

Эти дроны-камикадзе дешевые в производстве и очень эффективны. Они могут зависать в определенном участке, прежде чем им будет назначена цель для атаки. Поделиться

С заявлением по этому поводу выступил экс-офицер разведки британской армии Фил Ингрем.

По его словам, именно беспилотники смогли изменить характер современной войны:

Эти впечатляющие цифры показали, что дроны будут играть значительную роль во всех будущих военных кампаниях, подчеркнул Ингрем. Поделиться

Британские специалисты обращают внимание, что характер военных действий молниеносно трансформируется.