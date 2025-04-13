Не артиллерия. Эксперты назвали "доминирующего убийцу" на фронте
Категория
Украина
Дата публикации

Не артиллерия. Эксперты назвали "доминирующего убийцу" на фронте

Дроны начали играть очень важную роль в войне
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Источник:  The Sun

Эксперты и аналитики издания The Sun пришли к выводу, что именно ударные дроны стали “доминирующим убийцей” в захватнической войне России против Украины. Данные западных разведок указывают на то, что 8 из 10 военных, убитых и раненых, были атакованы устройствами, пилотируемыми молодыми солдатами, часто находящимися в много километрах от поля боя.

Главные тезисы

  • Украинские военные ежедневно сталкиваются с атаками близко 100 ударных дронов, которые оказались дешевыми и очень эффективными в боевых условиях.
  • Британские эксперты подчеркивают, что именно дроны существенно изменяют характер современной войны.

Дроны начали играть очень важную роль в войне

По данным западных официальных лиц, беспилотники действительно смогли заменить традиционные артиллерийские удары по целям.

Именно они сейчас являются главной причиной от 70 до 80% потерь как армии РФ, так и ВСУ.

Что важно понимать, ежедневно украинские воины подвергаются атакам по меньшей мере 100 ударных дронов — примерно по одному каждые 15 минут.

Эти дроны-камикадзе дешевые в производстве и очень эффективны. Они могут зависать в определенном участке, прежде чем им будет назначена цель для атаки.

С заявлением по этому поводу выступил экс-офицер разведки британской армии Фил Ингрем.

По его словам, именно беспилотники смогли изменить характер современной войны:

Эти впечатляющие цифры показали, что дроны будут играть значительную роль во всех будущих военных кампаниях, подчеркнул Ингрем.

Британские специалисты обращают внимание, что характер военных действий молниеносно трансформируется.

На этом фоне они призвали начать создавать свои эскадрильи ударных беспилотников.

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