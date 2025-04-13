Не артиллерия. Эксперты назвали "доминирующего убийцу" на фронте

Эксперты и аналитики издания The Sun пришли к выводу, что именно ударные дроны стали “доминирующим убийцей” в захватнической войне России против Украины. Данные западных разведок указывают на то, что 8 из 10 военных, убитых и раненых, были атакованы устройствами, пилотируемыми молодыми солдатами, часто находящимися в много километрах от поля боя.
Главные тезисы
- Украинские военные ежедневно сталкиваются с атаками близко 100 ударных дронов, которые оказались дешевыми и очень эффективными в боевых условиях.
- Британские эксперты подчеркивают, что именно дроны существенно изменяют характер современной войны.
Дроны начали играть очень важную роль в войне
По данным западных официальных лиц, беспилотники действительно смогли заменить традиционные артиллерийские удары по целям.
Именно они сейчас являются главной причиной от 70 до 80% потерь как армии РФ, так и ВСУ.
Что важно понимать, ежедневно украинские воины подвергаются атакам по меньшей мере 100 ударных дронов — примерно по одному каждые 15 минут.
С заявлением по этому поводу выступил экс-офицер разведки британской армии Фил Ингрем.
По его словам, именно беспилотники смогли изменить характер современной войны:
Британские специалисты обращают внимание, что характер военных действий молниеносно трансформируется.
На этом фоне они призвали начать создавать свои эскадрильи ударных беспилотников.
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