ВСУ уничтожили артиллерию и склады БК оккупантов РФ на Запорожском направлении — видео

Украинские артиллеристы успешно отработали по позициям окупантов, превратив в пепел РСЗО, три гаубицы и боеприпасы к ним на Запорожском направлении.

Превратили в пепел российские пушки: успех артиллеристов ВСУ под Запорожьем

Об этом сообщает 44-я отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Даниила Апостола.

Воины артиллерийской бригады в ходе огневого поражения уничтожили вражеские позиции на Запорожском направлении.

Во время операции поражено и ликвидировано:

РСЗО Type-75,

три гаубицы 2А36 "Гиацинт-Б",

три склада боеприпасов к ним.

Как отмечают в бригаде, каждая уничтоженная единица техники — спасенные жизни украинских военных и гражданского населения. Артиллеристы продолжают наносить точные удары по позициям окупантов. Поделиться

Гаубица 2А36 "Гиацинт-Б" — советская буксированная пушка калибра 152 мм, принятая на вооружение в 1976 году. Она весит около 10 тонн и способна вести огонь на расстояние до 28 км обычными и до 33-40 км активно-реактивными снарядами.

Обслуживание пушки составляет около 8-10 военных, быстрострельность достигает 5-6 выстрелов в минуту.

Система предназначена для поражения живой силы, техники и укреплений. В современной войне РФ активно употребляет эту систему, хотя она считается устаревшей. В Украине "Гиацинт-Б" тоже на вооружении и эффективно применяется.