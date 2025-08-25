ВСУ уничтожили артиллерию и склады БК оккупантов РФ на Запорожском направлении — видео

Украинские артиллеристы успешно отработали по позициям окупантов, превратив в пепел РСЗО, три гаубицы и боеприпасы к ним на Запорожском направлении.
Главные тезисы
- Украинские артиллеристы успешно отработали по позициям оккупантов на Запорожском направлении, уничтожив РСЗО и гаубицы.
- Ликвидация вражеской техники способствует защите жизни украинских военных и гражданского населения.
- Гаубица 2А36 'Гиацинт-Б' активно применяется украинскими военными для поражения живой силы и техники оккупантов.
Превратили в пепел российские пушки: успех артиллеристов ВСУ под Запорожьем
Об этом сообщает 44-я отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Даниила Апостола.
Воины артиллерийской бригады в ходе огневого поражения уничтожили вражеские позиции на Запорожском направлении.
Во время операции поражено и ликвидировано:
РСЗО Type-75,
три гаубицы 2А36 "Гиацинт-Б",
три склада боеприпасов к ним.
Гаубица 2А36 "Гиацинт-Б" — советская буксированная пушка калибра 152 мм, принятая на вооружение в 1976 году. Она весит около 10 тонн и способна вести огонь на расстояние до 28 км обычными и до 33-40 км активно-реактивными снарядами.
Обслуживание пушки составляет около 8-10 военных, быстрострельность достигает 5-6 выстрелов в минуту.
Система предназначена для поражения живой силы, техники и укреплений. В современной войне РФ активно употребляет эту систему, хотя она считается устаревшей. В Украине "Гиацинт-Б" тоже на вооружении и эффективно применяется.
