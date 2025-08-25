ВСУ уничтожили артиллерию и склады БК оккупантов РФ на Запорожском направлении — видео
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили артиллерию и склады БК оккупантов РФ на Запорожском направлении — видео

Гиацинт
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Украинские артиллеристы успешно отработали по позициям окупантов, превратив в пепел РСЗО, три гаубицы и боеприпасы к ним на Запорожском направлении.

Главные тезисы

  • Украинские артиллеристы успешно отработали по позициям оккупантов на Запорожском направлении, уничтожив РСЗО и гаубицы.
  • Ликвидация вражеской техники способствует защите жизни украинских военных и гражданского населения.
  • Гаубица 2А36 'Гиацинт-Б' активно применяется украинскими военными для поражения живой силы и техники оккупантов.

Превратили в пепел российские пушки: успех артиллеристов ВСУ под Запорожьем

Об этом сообщает 44-я отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Даниила Апостола.

Воины артиллерийской бригады в ходе огневого поражения уничтожили вражеские позиции на Запорожском направлении.

Во время операции поражено и ликвидировано:

  • РСЗО Type-75,

  • три гаубицы 2А36 "Гиацинт-Б",

  • три склада боеприпасов к ним.

Как отмечают в бригаде, каждая уничтоженная единица техники — спасенные жизни украинских военных и гражданского населения. Артиллеристы продолжают наносить точные удары по позициям окупантов.

Гаубица 2А36 "Гиацинт-Б" — советская буксированная пушка калибра 152 мм, принятая на вооружение в 1976 году. Она весит около 10 тонн и способна вести огонь на расстояние до 28 км обычными и до 33-40 км активно-реактивными снарядами.

Обслуживание пушки составляет около 8-10 военных, быстрострельность достигает 5-6 выстрелов в минуту.

Система предназначена для поражения живой силы, техники и укреплений. В современной войне РФ активно употребляет эту систему, хотя она считается устаревшей. В Украине "Гиацинт-Б" тоже на вооружении и эффективно применяется.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Почему дроны эффективнее на фронте, чем артиллерия — объяснение Генштаба
Генштаб ВСУ
Почему дроны эффективнее на фронте, чем артиллерия — объяснение Генштаба
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Не артиллерия. Эксперты назвали "доминирующего убийцу" на фронте
Дроны начали играть очень важную роль в войне
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российская артиллерия обстреляла Никополь — есть погибшие и раненые
Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Никополь

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?